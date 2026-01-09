Ugo Riva: Scopri la Mostra Imperdibile al Palazzo Leone da Perego

Scopri l'affascinante incontro con Ugo Riva e la sua straordinaria mostra presso Palazzo Leone da Perego. Un'esperienza artistica imperdibile che esplora la creatività e l'innovazione attraverso le opere del maestro. Non perdere l'occasione di immergerti nel mondo dell'arte contemporanea!

Sabato 10 gennaio, i visitatori del Palazzo Leone da Perego a Legnano potranno esplorare l’affascinante mondo artistico di Ugo Riva, grazie a una visita guidata condotta dallo stesso artista. Questa mostra, che rappresenta quasi tre decenni di lavoro, include una selezione di sculture e disegni che raccontano la sua evoluzione creativa.

Un viaggio nell’arte

L’evento, intitolato L’anima della forma, avrà inizio alle 17:00 e si articolerà in vari momenti di interazione. La prima parte prevede la proiezione di un video che delinea il percorso artistico di Riva, offrendo spunti per comprendere le sue opere e il loro significato. Questo video fungerà da introduzione alle successive fasi dell’incontro, creando un’atmosfera di attesa e curiosità.

Visita guidata con l’artista

In seguito, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare le sale espositive, accompagnati da Ugo Riva stesso. Questa esperienza diretta consente di apprezzare da vicino le opere, mentre l’artista condivide aneddoti e dettagli sul suo processo creativo. Interagire con l’artista rappresenta un modo unico per scoprire il significato profondo delle sue creazioni e i temi che le ispirano.

Dialoghi e discussioni

La serata si concluderà nella Sala Pagani, dove Ugo Riva dialogherà con Gaetano Drago, docente di Discipline grafiche presso il Liceo Artistico Dell’Acqua di Legnano. Questo scambio di idee permetterà di approfondire ulteriormente il lavoro dell’artista e la sua visione, creando un’occasione di riflessione sulla natura dell’arte contemporanea.

Accesso e orari della mostra

Per chi desidera partecipare all’incontro, l’ingresso è completamente gratuito. La mostra rimarrà aperta per il pubblico durante i weekend fino al 18 gennaio, con orari che prevedono aperture dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Questo evento rappresenta un’occasione unica per esplorare l’arte di Ugo Riva e immergersi in un dialogo diretto con l’artista stesso.

L’incontro con Ugo Riva offre non solo l’opportunità di osservare le sue opere, ma anche di comprendere il suo pensiero e la sua filosofia artistica. Questa è un’occasione da non perdere per entrare in contatto con un artista che ha dedicato la sua vita a esplorare e comunicare attraverso la forma e il colore.