Proteste degli Studenti al Marcora: Temperature Inadeguate in Classe Scatenano Malcontento

Circa cento studenti dell'Istituto Marcora di Inveruno si sono mobilitati per richiedere condizioni climatiche adeguate nelle aule.

Venerdì mattina, circa un centinaio di studenti dell’istituto Marcora di Inveruno hanno manifestato all’esterno della scuola per segnalare una situazione insostenibile: le temperature nelle aule sono inferiori ai 16 gradi, rendendo difficile seguire le lezioni. Con il termometro che segna 15,9 gradi, gli studenti hanno espresso la loro frustrazione e richiesto un intervento immediato.

Giada Gentile, rappresentante della classe 4 del corso di Moda, ha dichiarato: “Non possiamo concentrarci con queste temperature. Anche se indossiamo giubbotti, il freddo è insopportabile. Le aule dovrebbero essere riscaldate a almeno 18 gradi.” La situazione, a quanto pare, non è nuova: già prima della pausa natalizia erano stati registrati problemi di temperatura e gli studenti erano stati trasferiti in aule più calde.

Problemi strutturali e condizioni inadeguate

Oltre al riscaldamento inadeguato, gli studenti hanno evidenziato altre problematiche all’interno della scuola. Giada Trevisan, rappresentante del Consiglio di Istituto, ha sottolineato che molte finestre sono rotte, provocando infiltrazioni di freddo e acqua durante le giornate di maltempo. “In alcune aule le finestre sono state sigillate, ma non possono essere aperte per arieggiare. Inoltre, manca un laboratorio di grafica, e i laboratori disponibili sono insufficienti per il numero di classi,” ha affermato.

La mancanza di aule adeguate per le attività pratiche genera disorganizzazione e difficoltà sia per gli studenti che per i docenti. Anche i servizi igienici sono pochi e non funzionano adeguatamente, aumentando il disagio generale all’interno della scuola.

Condizioni della palestra

Un altro punto critico sollevato dagli studenti riguarda la palestra, che risulta quasi un frigorifero. Secondo il dipartimento di scienze motorie, la temperatura in palestra oscilla tra 4 gradi al mattino e un massimo di 11 o 12 gradi durante il giorno, rendendo impossibili le attività fisiche. Inoltre, si sono verificati problemi di infiltrazione d’acqua dal tetto, creando ulteriore disagio.

Le dichiarazioni della dirigenza scolastica

Il dirigente scolastico, Antonio Zito, ha commentato la situazione attuale, sottolineando che la caldaia è in funzione. Tuttavia, i bassi livelli di temperatura sono attribuibili al fatto che l’impianto di riscaldamento è rimasto spento durante le vacanze natalizie, affrontando difficoltà nel ripristino della normale operatività. “Abbiamo una società che monitora costantemente l’impianto di riscaldamento. Purtroppo, la struttura è vecchia e presenta vari problemi,” ha dichiarato Zito.

Inoltre, il preside ha assicurato che la questione relativa alla palestra sarà esaminata con attenzione dalla società responsabile, con l’obiettivo di ripristinare al più presto una temperatura adeguata per gli studenti.

Le richieste degli studenti

Gli studenti del Marcora richiedono un miglioramento delle temperature all’interno delle aule e un intervento concreto per risolvere le problematiche strutturali della scuola. La loro protesta evidenzia la necessità di attenzione e cura nei confronti di un ambiente di apprendimento che deve essere sicuro e accogliente per tutti.