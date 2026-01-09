Lumezzane vs Alcione Milano: Guida ai Biglietti e Dettagli della Partita

Preparati per la sfida emozionante tra Lumezzane e Alcione Milano: scopri tutte le informazioni sui biglietti e le modalità di acquisto. Non perdere l'occasione di assistere a questo imperdibile incontro!

Il 17 gennaio 2026 rappresenta una data significativa per gli appassionati di calcio. Presso lo Stadio Tullio Saleri, la Lumezzane affronterà l’Alcione Milano in una partita che si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo. Per coloro che desiderano assistere all’evento, sono disponibili tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti.

Dettagli sulla partita

La sfida tra Lumezzane e Alcione Milano avrà inizio alle 17:30, un orario ideale per una domenica dedicata allo sport. I tifosi sono invitati a partecipare numerosi per supportare la propria squadra del cuore. La prevendita dei biglietti è già attiva e offre diverse opzioni per soddisfare le esigenze di tutti.

Tipologie di biglietti e prezzi

Per quanto riguarda i biglietti, il settore Gradinata Ospiti è disponibile al prezzo di € 10,00 più diritti di prevendita e commissioni di servizio. È fondamentale notare che la prevendita per questo settore si chiuderà alle 19:00 del giorno precedente alla partita.

Se si preferisce una visione più centrale, è possibile optare per i biglietti in Tribuna centrale e laterale, anch’essi al prezzo di € 10,00. Per i giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni e per gli over 60 anni, il costo sarà di € 5,00, sempre con l’aggiunta di diritti di prevendita. Infine, per chi desidera un trattamento speciale, la Tribuna Vip è disponibile a € 35,00 più diritti di prevendita.

Modalità di acquisto dei biglietti

Acquistare i biglietti risulta semplice e veloce. È possibile procedere direttamente online, utilizzando una carta di credito o una prepagata. In alternativa, è possibile prenotare il biglietto contattando il numero 06-0406, anche tramite WhatsApp, e saldare in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney, come bar, tabaccherie ed edicole. Per individuare il punto vendita più vicino, è sufficiente cliccare sul link fornito e cercare il servizio “Do It Yourself”.

Supporto per l’acquisto dei biglietti

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza relativa all’acquisto dei biglietti, è possibile contattare il servizio clienti all’indirizzo email assistenza@diyticket.cloud o inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 060406. Il team è a disposizione per risolvere qualsiasi dubbio.

Evento imperdibile<\/h2>

La sfida tra Lumezzane e Alcione Milano rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di sport. I biglietti sono disponibili a prezzi accessibili, offrendo diverse opzioni di acquisto. Si tratta di un evento che promette emozioni e coinvolgimento. È consigliabile radunare amici e familiari per supportare la propria squadra in un’atmosfera di festa e sportività.<\/p>