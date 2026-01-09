Interventi del Comune di Vigevano per Risolvere le Crepe in Piazza Ducale

Controlli in corso per la crepa pericolosa in Piazza Ducale a Vigevano: la polemica politica si intensifica.

Nella storica piazza Ducale di Vigevano, una crepa visibile in una colonna ha sollevato preoccupazioni circa la sicurezza dell’area. Il comune ha deciso di intervenire per valutare la situazione e determinare se siano necessari lavori urgenti.

La crepa, situata all’ingresso di piazza Ducale in prossimità di un balcone, è stata notata da alcuni cittadini che hanno allertato le autorità competenti. Nella serata di mercoledì, i vigili del fuoco insieme alla polizia locale sono stati chiamati a mettere in sicurezza l’area, data la possibilità del distacco di calcinacci. Nonostante la fessura esista da tempo, si è ritenuto che fosse peggiorata, giustificando l’intervento.

Intervento del comune e le verifiche necessarie

La crepa si trova su un muro di proprietà privata, specificamente al civico 1 di via XX settembre. Il comune ha contattato i proprietari per richiedere un chiarimento sulle condizioni dell’immobile. Il sindaco Andrea Ceffa ha sottolineato che, una volta ricevuto il verbale dai vigili del fuoco, è stata inviata una comunicazione formale ai proprietari. Questi ultimi dovranno fornire informazioni dettagliate sulla sicurezza della struttura.

La situazione attuale

Nel caso in cui i proprietari riescano a dimostrare che non ci siano rischi imminenti, potranno procedere con le riparazioni in tempi più tranquilli. Tuttavia, se la situazione dovesse rivelarsi pericolosa, il comune sarà costretto a intervenire con urgenza per tutelare la sicurezza pubblica.

Le reazioni politiche alla questione

La scoperta della crepa ha scatenato una serie di polemiche politiche. Piero Pizzi, esponente di Vigevano, ha dichiarato che le azioni di intervento avvengono solo dopo una pressione sui social media. Italia Viva ha descritto la situazione come un “patrimonio monumentale che grida aiuto”, mentre il Partito Democratico ha espresso il proprio disappunto per il degrado visibile da tempo. Il polo laico ha commentato la gestione dei fondi del PNRR, rimarcando come la città non stia sfruttando le risorse disponibili in modo efficace.

Gli interventi di restauro e manutenzione del patrimonio storico sono fondamentali per la salvaguardia della cultura locale. La presenza di crepe e segni di deterioramento in edifici storici non solo rappresenta un rischio per la sicurezza, ma anche una perdita per la comunità e il turismo.

Il comune di Vigevano si trova ad affrontare una situazione delicata che coinvolge la sicurezza pubblica e la preservazione del patrimonio storico. Con le indagini in corso, i cittadini attendono aggiornamenti sulla questione, mentre le polemiche politiche continuano a infiammarsi.