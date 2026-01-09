Incidente drammatico in via Novara a Milano: donna in coma e due feriti gravi

Un grave incidente stradale a Milano ha coinvolto tre veicoli, lasciando una donna in condizioni critiche.

Questa mattina, la città di Milano è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, precisamente all’incrocio tra via Novara e via Caldera. La situazione è risultata particolarmente critica, con una donna di 44 anni trovata in coma al momento dell’arrivo dei soccorritori.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7, quando un violento scontro ha coinvolto due automobili e un piccolo autocarro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di investigazione, ma le autorità stanno esaminando diverse ipotesi, incluso il possibile malore di uno dei conducenti.

La dinamica dell’incidente

Secondo la prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, l’impatto si è verificato in un incrocio regolato da semaforo, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale. Gli agenti della polizia locale sono giunti rapidamente sul posto per effettuare i rilievi necessari e per avviare un’indagine approfondita sul sinistro.

Intervento dei soccorsi

Alle 7.15 è scattato l’allerta, e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e due automediche sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno trovato la donna in stato di coma e, data la gravità delle sue condizioni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo. Le sue condizioni rimangono critiche e sono monitorate attentamente dai medici.

Un altro ferito è un uomo di 58 anni, il cui stato di salute è meno grave, ma che ha subito traumi al volto e al torace. Per lui, è stato disposto un trasferimento in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

Impatto sulla viabilità e indagini in corso

Il sinistro ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona, creando disagi durante le ore di punta. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata hanno portato a rallentamenti nel traffico, costringendo molti automobilisti a trovare percorsi alternativi.

Attualmente, gli investigatori stanno lavorando per chiarire le responsabilità e le cause precise dell’incidente. Questo episodio tragico riporta alla luce la necessità di prestare attenzione alla sicurezza stradale e di adottare comportamenti responsabili alla guida, specialmente in situazioni di traffico intenso.

Il caso continuerà a essere monitorato e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, mentre le autorità invitano la popolazione a rimanere vigile e a segnalare eventuali comportamenti pericolosi sulla strada.