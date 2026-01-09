Icone Visive di Milano-Cortina 2026: Esplorando le Meraviglie Naturali e Storiche

Le immagini iconiche di Milano e Cortina saranno il volto del nostro paese durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2026, celebrando l'eccellenza sportiva e la bellezza del territorio italiano.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina del 2026 si preannunciano come un evento senza precedenti, non solo per lo sport, ma anche per la valorizzazione delle bellezze italiane. Grazie a un innovativo sistema di telecamere remote, la copertura televisiva promette di portare i paesaggi iconici e i monumenti storici delle due città direttamente nelle case degli spettatori di tutto il mondo.

Un progetto ambizioso per la copertura televisiva

La collaborazione tra l’Olympic Broadcasting Services e la Fondazione Milano Cortina 2026 ha dato vita a un piano di riprese all’avanguardia. L’obiettivo principale è quello di mostrare non solo le competizioni sportive, ma anche il patrimonio culturale e naturale delle località ospitanti. Questa sinergia mira a creare un racconto visivo che esprima l’essenza del nostro paese.

Le beauty cameras: un’occhiata ai luoghi iconici

Durante la fase di preparazione, gli organizzatori hanno effettuato numerosi sopralluoghi per identificare i luoghi più rappresentativi da cui trasmettere le immagini. Le beauty cameras saranno posizionate in diverse località, garantendo riprese suggestive e panoramiche. In totale, saranno dodici, ognuna selezionata per la sua capacità di catturare la bellezza unica del paesaggio circostante.

Dove si troveranno le telecamere?

Le telecamere saranno dislocate in vari punti strategici. Milano avrà quattro postazioni: in Piazza Duomo, presso il Castello Sforzesco e all’Arco della Pace. Questi luoghi, simbolo della città, saranno affiancati da altre postazioni in diverse località storiche e naturali. Una telecamera sarà piazzata in Val di Fiemme, per immortalare la bellezza di Cavalese e del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.

Un viaggio visivo tra le meraviglie italiane

Oltre a Milano, altre città come Cortina, Verona e Venezia saranno protagoniste di questo racconto visivo. A Cortina, saranno catturate immagini da Piazza Di Bona e da Ra Valles, mentre a Verona la camera si concentrerà sull’Arena di Piazza Bra. Infine, Venezia sarà rappresentata con una vista mozzafiato del Canal Grande da Palazzo Cavalli.

Il lancio e la distribuzione delle immagini

Le telecamere entreranno in funzione a partire dalla fine di gennaio e rimarranno operative per tutta la durata delle Olimpiadi. Questo sistema di riprese permetterà di distribuire le immagini a tutti i Media Rights Holders internazionali, assicurando che le meraviglie dei nostri territori raggiungano ogni angolo del pianeta.

L’impegno di Milano-Cortina 2026 trascende l’organizzazione di eventi sportivi, poiché si propone di promuovere e valorizzare le bellezze italiane. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per mettere in luce l’arte, la cultura e la natura del nostro paese, offrendo al mondo intero uno sguardo privilegiato sulla ricchezza del patrimonio italiano.