Eventi Culturali Imperdibili a Milano dal 9 all’11 Gennaio

Non perdere gli eventi principali a Milano dal 9 all'11 gennaio! Scopri le attività imperdibili, mostre, concerti e manifestazioni che renderanno il tuo soggiorno unico. Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile nella capitale della moda e del design.

Milano si prepara a un fine settimana vibrante dal 9 all’11 gennaio, ricco di eventi che spaziano dalla cultura all’intrattenimento. Con l’arrivo di gennaio, la città offre numerose opportunità per godere di momenti di svago e apprendimento. Dai mercatini vintage alle mostre d’arte, c’è qualcosa per tutti i gusti.

Eventi culturali e mostre

La rinomata area di Isola ospiterà il Wao Market, un mercatino dedicato al modernariato che si terrà sabato. Qui, gli amanti del vintage potranno esplorare una varietà di articoli unici e pezzi fatti a mano, in un ambiente creativo e stimolante.

Incontri musicali e scientifici

Presso l’Auditorium di Milano, l’astrofisico Luca Perri guiderà gli spettatori in un’avventura affascinante che unisce musica e scienza attraverso un evento ispirato a Star Wars. Si tratta di un’opportunità unica per scoprire la relazione tra il mondo scientifico e quello fantastico, con appuntamenti sia il sabato che la domenica.

A Palazzo Marino, i visitatori potranno approfittare dell’ultima occasione per ammirare la mostra natalizia, un evento annuale che mette in risalto opere straordinarie della grande arte italiana. Quest’anno, il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli sarà il protagonista, un’opera rinascimentale di immenso valore.

Concerti e intrattenimento notturno

Il weekend offre serate di divertimento con un dj set che vedrà protagonisti Fleur Shore, Zoig e Giulio Domi all’Amnesia. Questo evento, programmato per sabato, promette di far ballare il pubblico fino a tarda notte.

Attività per tutti

Non solo musica, ma anche eventi di grande interesse come il Step FuturAbility District, un nuovo spazio dedicato alle professioni del futuro. Questo evento sarà aperto per l’intero weekend, offrendo workshop e incontri informativi.

Per chi desidera un momento di relax, il The Prism Core Center in Piazza Napoli 22 ospiterà The Prism Way, un percorso meditativo che invita a trovare il proprio equilibrio interiore. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Visite storiche e mostre artistiche

Il suggestivo Castello Sforzesco rappresenta un’opportunità unica per scoprire la storia delle grandi dinastie che hanno abitato Milano. Domenica sono previsti racconti di amori, gelosie e intrighi familiari.

Tra le mostre da non perdere, Harry Potter: The Exhibition al The Mall di Portanuova offre un’esperienza immersiva nel magico mondo del celebre mago. I fan possono esplorare luoghi iconici e incontrare i personaggi più amati.

Il PAC ospita un progetto collettivo dal titolo India. Di bagliori e fughe, dedicato alle culture del mondo attraverso l’arte contemporanea. Inoltre, al Museo della Permanente è in corso la mostra Wildlife Photographer of the Year, che presenta le migliori fotografie naturalistiche a livello mondiale.

La Fabbrica del Vapore continua a ospitare la mostra Dalí, Picasso, Miró, dedicata ai grandi maestri del Surrealismo. Inoltre, è presente la prima mostra istituzionale di Andrea Crespi, Artificial Beauty, che esplora l’estetica nell’era digitale.

Teatro e attività per bambini

Per gli appassionati di teatro, è in scena al Teatro Nazionale di Milano Flashdance: il musical, un’occasione imperdibile per assistere a una delle produzioni più amate del panorama teatrale.

Per le famiglie con bambini, la pista di pattinaggio al Centro Commerciale Sarca continuerà a portare un po’ di magia natalizia. Al Teatro Bruno Munari, il pubblico più giovane potrà divertirsi con lo spettacolo Giocagiocattolo di Beatrice Masini.

Presso l’Area Milano Sesto, la mostra Euphoria-Art is in the air offre un’esperienza sensoriale unica. Con oltre 5.000 metri quadrati di installazioni artistiche, l’evento è progettato per coinvolgere sia gli adulti che i bambini in un’avventura creativa.