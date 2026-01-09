Designazioni Arbitrarie per le Partite di Serie C: Elenco Aggiornato e Completo

Designazioni Arbitrali Serie C: Dettagli Completi su Ogni Partita Scopri le ultime designazioni arbitrali per il campionato di Serie C, con informazioni dettagliate su ogni incontro. Resta aggiornato sulle decisioni degli arbitri e sulle statistiche delle partite per analizzare al meglio il tuo team del cuore. Segui il nostro aggiornamento continuo per tutte le novità relative alle designazioni arbitrali e ai risultati delle partite di Serie C.

Il campionato di Serie C si appresta a vivere una nuova emozionante giornata, con le designazioni degli arbitri ufficializzate per le partite in programma dal 9 al 12 gennaio 2026. Le squadre si preparano ad affrontare le sfide con l’obiettivo di conquistare punti importanti, mentre gli arbitri avranno il compito di garantire la correttezza e il rispetto delle regole in campo.

Di seguito, viene presentato un elenco dettagliato delle partite programmate e dei rispettivi arbitri, con informazioni relative agli assistenti e ai quarti ufficiali. Questo è un momento cruciale della stagione e l’attenzione è rivolta non solo ai calciatori, ma anche a chi avrà il compito di dirigere le sfide sul terreno di gioco.

Designazioni nel girone A

Il girone A presenta sfide appassionanti, con diverse squadre pronte a dare il massimo. Ecco le designazioni per le partite:

AlbinoLeffe – Pro Vercelli

Il match tra AlbinoLeffe e Pro Vercelli sarà diretto da Luca De Angeli di Milano, coadiuvato da Giuseppe Fanara di Cosenza e Marco Colazzo di Casarano. Il quarto ufficiale sarà Giovanni Castellano di Nichelino, mentre l’operatore FVS è Mattia Bettani di Treviglio.

Alcione Milano – Cittadella

Per la partita tra Alcione Milano e Cittadella, l’arbitro designato è Alfredo Iannello di Messina, assistito da Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Gianluca Scardovi di Imola. Davide Galiffi di Alghero sarà il quarto ufficiale e Alessandro Cassano di Saronno l’operatore FVS.

Partite significative e arbitri

Le designazioni arbitrarie non riguardano solo il girone A, ma anche altre partite significative nei vari gironi della Serie C, dove ogni incontro può influenzare la classifica finale.

Giana Erminio – Renate

In questa sfida, Silvia Gasperotti di Rovereto sarà alla guida, supportata da Roberto Meraviglia di Pistoia e Nidaa Hader di Ravenna. Maksym Frasynyak di Gallarate fungerà da quarto ufficiale, mentre Luca Bernasso di Milano sarà l’operatore FVS.

L.R. Vicenza – Ospitaletto

Il match tra L.R. Vicenza e Ospitaletto vedrà come arbitro Abdoulaye Diop di Treviglio, con assistenti Manfredi Scribani di Agrigento e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco. Andrea Mazzer di Conegliano sarà il quarto ufficiale, mentre Alberto Callovi di San Donà di Piave sarà l’operatore FVS.

Contesto e rilevanza delle designazioni

La correttezza delle decisioni arbitrali gioca un ruolo fondamentale nel corso di ogni partita. Gli arbitri, infatti, devono dimostrare professionalità e imparzialità, gestendo al meglio situazioni di alta tensione. Con le designazioni ufficiali pubblicate, le squadre ora conoscono i loro avversari e i direttori di gara, permettendo loro di prepararsi adeguatamente per gli incontri.

Il campionato di Serie C si preannuncia ricco di emozioni, con partite che non solo metteranno alla prova le abilità tecniche dei calciatori, ma anche la competenza degli arbitri. È fondamentale che ogni decisione presa contribuisca a garantire un gioco leale e corretto, a beneficio di tutti gli appassionati di calcio.