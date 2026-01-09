Cerimonia commemorativa a Crans-Montana e Roma per le vittime del rogo

Oggi si svolgeranno cerimonie a Martigny e Roma in onore delle vittime dell'incendio di Crans-Montana.

Oggi, in una giornata di profondo cordoglio, si celebra una cerimonia commemorativa per le vittime dell’incendio che ha colpito Crans-Montana la notte di Capodanno. L’evento avrà luogo a Martigny, in Svizzera, e vedrà la partecipazione di numerosi leader internazionali, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente italiano Sergio Mattarella, insieme a ventotto delegazioni straniere.

La cerimonia a Martigny

Il Centro esposizioni e congressi di Martigny accoglierà circa mille invitati. Tra le autorità svizzere, ci sarà il presidente della Confederazione Guy Parmelin, insieme ad altri membri del governo. Il programma della giornata prevede anche un momento di silenzio, coincidente con il suono delle campane delle chiese di tutta la Svizzera, che si fermeranno per cinque minuti alle 14:00.

Partecipazione internazionale

Numerosi esponenti di stati esteri hanno confermato la loro presenza. Oltre a Macron e Mattarella, saranno presenti figure di spicco come l’ex Granduca di Lussemburgo Enrico e il primo ministro belga Bart de Wever. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva nelle tre lingue ufficiali della Svizzera, permettendo a tutti di unirsi a questo momento di riflessione e ricordo.

Momenti di raccoglimento in tutta la Svizzera

In concomitanza con la cerimonia ufficiale, diverse iniziative di commemorazione si svolgeranno in tutto il Paese. Le Ferrovie federali svizzere e i tram di Berna si fermeranno per osservare il minuto di silenzio, mentre negli aeroporti di Ginevra e Zurigo Kloten i decolli saranno sospesi. Questa mobilitazione collettiva è un modo per onorare la memoria delle vittime e per solidarizzare con le famiglie colpite dalla tragedia.

Il ruolo della religione

La cerimonia a Martigny vedrà anche la partecipazione di rappresentanti di diverse fedi religiose, tra cui il presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri Charles Morerod e la presidente della Chiesa evangelica riformata Rita Famos. Questi momenti di preghiera e riflessione saranno un importante aspetto del programma, sottolineando l’impatto della tragedia su tutta la comunità.

La commemorazione a Roma

In Italia, una messa in suffragio per le vittime si svolgerà nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo a Roma, con la presenza del governo italiano e dei partiti di opposizione. La premier Giorgia Meloni e i leader dei principali partiti si riuniranno per ricordare i nomi delle sei vittime italiane, tra cui Achille Barosi e Sofia Prosperi.

La risposta della politica italiana

Il governo ha invitato tutti i membri del Parlamento a partecipare, dimostrando un forte senso di unità nazionale in un momento di lutto. Le opposizioni, rappresentate da leader come Elly Schlein e Giuseppe Conte, parteciperanno attivamente, evidenziando l’importanza di ricordare e onorare le vittime insieme, al di là delle differenze politiche.

Indagini in corso e responsabilità

Intanto, le indagini sul tragico evento continuano. I proprietari del bar Le Constellation, dove è avvenuta la tragedia, sono stati nuovamente convocati per chiarire la loro posizione. Gli inquirenti stanno esaminando le circostanze che hanno portato all’incendio e alle morti, con l’obiettivo di garantire che la giustizia venga servita.

Le famiglie delle vittime, intanto, ricevono supporto e assistenza per affrontare questo difficile momento. Il governo svizzero ha già predisposto aiuti finanziari e assistenza psicologica per le persone coinvolte, dimostrando un impegno concreto nel sostenere chi ha subito questa immensa perdita.