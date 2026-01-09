Addio a Orazio Mondo, l’imprenditore di successo del Legnanese che ha fatto la storia

Orazio Mondo, una figura fondamentale nel settore dell'imprenditoria automobilistica, ci ha recentemente lasciati.

Il mondo automobilistico e l’intera comunità del Legnanese sono in lutto per la scomparsa di Orazio Mondo, un imprenditore di grande valore che ha dedicato la sua vita alla passione per le automobili. La sua dipartita, avvenuta mercoledì mattina a 75 anni, segna la fine di un’era per molti che lo hanno conosciuto e stimato. Residente a San Giorgio su Legnano, Mondo ha fondato la sua attività nel 1972, dando vita alla Fratelli Mondo, situata in via Torquato Tasso a Legnano.

Questa impresa familiare, attiva per oltre cinquant’anni, non è solo un’azienda di commercio e riparazione auto, ma un luogo dove generazioni di appassionati si sono ritrovate. Orazio, insieme alla moglie Renata Pastore e ai suoi tre figli, ha costruito un vero e proprio impero nel settore automobilistico, tramandando ai figli Mariella, Monica e Giuseppe non solo un’attività, ma anche una passione che ha segnato la loro vita.

Le origini e la passione per i motori

Orazio Mondo era originario di Caltanissetta, in Sicilia, ma si trasferì al Nord all’età di undici anni. La sua passione per le automobili si manifestò precocemente, tanto che già da giovane aveva un’idea chiara del futuro che voleva costruire. «Mio padre ha sempre lavorato come meccanico», racconta Mariella, la figlia maggiore. «Ha avuto solo una breve esperienza all’estero, in Germania, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile d’officina tra i 16 e i 21 anni. Rientrato a Legnano, ha aperto la concessionaria che è il cuore della nostra famiglia». La passione di Orazio per le auto non si limitava alla vendita e alla riparazione; era anche un collezionista di auto d’epoca, in particolare di modelli come Maserati e Ferrari.

Un imprenditore con una visione

La vita di Orazio Mondo è stata caratterizzata da un forte senso di iniziativa e di creatività. Non si limitava a riparare automobili, ma le considerava come entità viventi. «Non le lasciava mai in garage», continua Mariella, «ma amava guidarle e farle vivere come meritavano». Questa sua filosofia ha contribuito a creare un legame speciale con i suoi clienti, molti dei quali sono diventati amici nel corso degli anni. Orazio non era solo un meccanico, ma un punto di riferimento per appassionati e neofiti del mondo automobilistico.

Un impegno per il territorio

Oltre al suo lavoro, Orazio Mondo è stato anche un grande sostenitore della comunità locale. È stato tra i fondatori della Scuderia storica Chiapparini, un’associazione dedicata agli appassionati di auto e moto storiche, creata nel 2006 in onore di Angelo Renato Chiapparini, un noto preparatore di auto dell’Altomilanese. Grazie a questa iniziativa, Orazio ha avuto l’opportunità di organizzare eventi che non solo celebravano la passione per i motori, ma promuovevano anche attività benefiche per il territorio.

Un’eredità duratura

La sua eredità va oltre il mondo degli affari; Orazio ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La famiglia Mondo, unita dalla passione e dai valori che Orazio ha instillato, continuerà a portare avanti la sua missione e il suo amore per le automobili. La tristezza per la sua perdita è palpabile, ma la sua memoria vivrà attraverso ogni auto che passerà per le mani dei suoi figli e ogni iniziativa che continueranno a portare avanti. Orazio Mondo non sarà mai dimenticato, non solo come imprenditore, ma come uomo che ha saputo coniugare lavoro e passione in modo straordinario.