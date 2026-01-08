Supporto Psicologico per Studenti del Liceo Virgilio dopo l’Incendio di Crans Montana: Un Aiuto Necessario

Il Liceo Virgilio fornisce supporto psicologico agli studenti in seguito all'incendio di Crans Montana, garantendo un ambiente di apprendimento sicuro e serenità emotiva.

Al liceo Virgilio di Milano, un gesto di solidarietà si è manifestato attraverso decine di cuori di carta affissi sulla cancellata dell’istituto. Questi messaggi sono stati dedicati ai quattro ragazzi gravemente feriti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana, un evento che ha scosso profondamente la comunità scolastica.

In segno di rispetto, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di questa tragedia, un momento che ha unito tutti gli studenti nel dolore e nella riflessione.

Il supporto psicologico al liceo Virgilio

Per affrontare il pesante fardello emotivo derivante da questo evento, l’istituto ha deciso di attivare un team di psicologi, guidato da Roberta Brivio. Nella terza D, la classe dei ragazzi feriti, gli esperti hanno dedicato due ore alla discussione e all’ascolto, un primo passo per aiutare i compagni a elaborare il trauma. Queste sessioni si ripeteranno ogni quindici giorni, con l’obiettivo di offrire un sostegno continuo.

Interventi mirati per i ragazzi più fragili

Oltre alle sessioni con l’intera classe, il gruppo di psicologi ha avviato incontri individuali con alcuni studenti considerati particolarmente vulnerabili. Questo approccio personalizzato è fondamentale per garantire che ogni ragazzo riceva l’attenzione necessaria e possa esprimere le proprie emozioni senza timori.

Le reazioni emotive dei giovani

Le reazioni dei ragazzi all’interno della comunità scolastica sono state intense, caratterizzate da lacrime, angoscia e paura. Secondo lo psicologo Ivan Giacomel, queste emozioni sono normali, soprattutto per un gruppo di adolescenti che, pur non essendo presenti all’incendio, sono stati comunque segnati dalla tragedia.

La dottoressa Brivio ha sottolineato l’importanza di non lasciare vuoti i banchi dei ragazzi feriti, poiché la loro assenza fisica potrebbe riaccendere i ricordi dolorosi. È fondamentale, pertanto, creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti gli studenti.

Un percorso di elaborazione del dolore

Il periodo che i ragazzi stanno affrontando è complesso e richiederà tempo. È essenziale che imparino a convivere con la propria sofferenza e a trovare modalità per affrontarla. L’intento del team psicologico è di accompagnarli lungo questo cammino, aiutandoli a sviluppare una maggiore resilienza.

La situazione dei ragazzi feriti

Nel frattempo, i quattro studenti coinvolti nell’incendio rimangono in prognosi riservata, con tre di loro ricoverati presso l’ospedale Niguarda a Milano e uno ancora in Svizzera, impossibilitato a essere trasportato. La comunità scolastica e le loro famiglie continuano a sperare in una pronta guarigione.

La tragedia di Crans Montana ha colpito non solo i diretti interessati, ma ha avuto ripercussioni su un’intera generazione di giovani. La vicinanza e il supporto reciproco sono più che mai necessari in questo momento difficile.

L’iniziativa del liceo Virgilio rappresenta un esempio significativo di come le istituzioni possano rispondere a eventi traumatici, fornendo gli strumenti necessari per affrontare le difficoltà emotive e promuovendo un clima di solidarietà tra studenti e insegnanti.