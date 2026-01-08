Robecco sul Naviglio: Rinnovo del Legame con la Mostra dei Presepi per un Natale Magico

Scopri la magia del Natale a Robecco sul Naviglio con la suggestiva Mostra dei Presepi. Un evento imperdibile che celebra la tradizione e l'arte natalizia, dove potrai ammirare una varietà di presepi realizzati da artisti locali e appassionati. Un'esperienza unica per tutta la famiglia, immersa nell'atmosfera festiva del paese. Non perdere l'opportunità di vivere la bellezza del Natale a Robecco sul Naviglio!

Il 5 gennaio ha segnato un momento significativo per la comunità di Robecco sul Naviglio, che ha dato ufficialmente inizio alla tradizionale Mostra dei Presepi. Questo evento, che si svolge presso la biblioteca comunale, ha visto una partecipazione calorosa e numerosa, frutto della collaborazione tra l’amministrazione locale e le associazioni culturali del territorio.

Un evento che unisce tradizione e creatività

La serata ha avuto un’atmosfera vivace, arricchita dall’esibizione musicale del gruppo Pura Vida, che ha accompagnato la cerimonia di premiazione del concorso I Presepi del cuore – Natale 2026. Questa iniziativa è stata organizzata per coinvolgere gli studenti delle scuole locali nella creazione di presepi, un modo per trasmettere e preservare una tradizione che è parte integrante della storia robecchese.

Riconoscimenti e premi ai giovani artisti

I premi sono stati conferiti dal sindaco Fortunata Barni, insieme a figure di spicco come l’assessore all’Istruzione e Cultura Valentina Gatti e i presidenti delle associazioni collaboratrici. La premiazione ha riconosciuto diversi lavori, con particolare menzione per le classi seconde della scuola primaria Leonardo Da Vinci, che si sono distinte per la sensibilità artistica e la capacità di collaborare nella creazione di un presepe che raccontasse una storia.

Un tributo a Franco Maffi

Durante la serata, un momento toccante è stato dedicato al ricordo di Franco Maffi, un maestro presepista che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità. Il sindaco lo ha descritto come un custode della Natività, evidenziando la sua gentilezza e la straordinaria bellezza delle sue opere. La targa consegnata alla sua famiglia ha rappresentato un riconoscimento sentito da tutti i presenti, testimoniando l’importanza della sua eredità culturale.

Arte e comunità: il ruolo di Fernando de Cillis

L’arte ha rivestito un ruolo fondamentale grazie a Fernando de Cillis, autore di un gigantesco presepe esposto presso la biblioteca. Questa opera sarà visibile fino a metà gennaio, offrendo a tutti l’opportunità di ammirare un lavoro che fonde emozione e bellezza. La comunità ha espresso un sentito ringraziamento all’artista per il suo contributo, che ha ulteriormente valorizzato l’importanza della manifestazione.

Il futuro della mostra dei presepi

Il sindaco ha annunciato che l’anno prossimo Robecco celebrerà un traguardo significativo: il 40° anniversario del presepe galleggiante realizzato dagli Amici della Priàà. Questa tradizione rappresenta non solo un simbolo del Natale robecchese, ma anche un richiamo per i visitatori provenienti da lontano. L’amministrazione intende creare un percorso che valorizzi ulteriormente questa storia, coinvolgendo sempre di più la comunità in un evento che trascende il semplice calendario natalizio.

Un patrimonio da preservare

La Mostra dei Presepi si configura non solo come un evento festivo, ma come un gesto collettivo che esprime fede, memoria e creatività. È essenziale trasmettere alle nuove generazioni il valore di questa tradizione, affinché la comunità rimanga unita attorno a un patrimonio culturale capace di emozionare e ispirare. Questo evento rappresenta un modo per onorare coloro che hanno contribuito significativamente e per sostenere chi continua a creare bellezza.