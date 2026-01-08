Livigno: Temperature Record Sottozero e Previsioni Invernali

Livigno ha registrato temperature record di -22 gradi Celsius, segnando un ritorno significativo di freddo intenso in Lombardia. Questo abbassamento delle temperature rappresenta un evento climatico straordinario, attirando l'attenzione di residenti e turisti.

La Lombardia è attualmente alle prese con un’intensa ondata di freddo che ha portato le temperature a scendere notevolmente al di sotto delle medie stagionali. Tra le località più colpite, Livigno, situata a un’altitudine di 1.850 metri, ha registrato un minimo storico di -22 °C. Questo valore, non osservato dal 2019, rappresenta un chiaro segnale delle condizioni climatiche estreme che caratterizzano l’attuale periodo.

Panorama climatico attuale

Secondo i dati forniti dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia, il freddo non ha risparmiato neppure le altre località alpine. A Santa Caterina Valfurva, per esempio, le temperature sono scese fino a -18 °C, mentre a Bormio si sono registrati -10 °C. Anche la pianura lombarda ha subito il rigore dell’inverno, con punte di -5 °C e persino -8 °C nel nord-ovest di Milano.

Impatto sulle condizioni atmosferiche

Il freddo intenso si accompagna a una carenza di precipitazioni, contribuendo a un aumento dei livelli di polveri sottili nell’aria. Il primo gennaio, la centralina di monitoraggio di Sondrio ha registrato 51 microgrammi per metro cubo, superando il limite di sicurezza. In assenza di pioggia, la qualità dell’aria rimane compromessa, con un alto rischio di ulteriori sforamenti.

Previsioni meteorologiche per i prossimi giorni

Le prospettive meteorologiche indicano che il freddo persisterà nei prossimi giorni. Secondo Arpa, si prevede una diffusione di gelate notturne, che potrebbe interessare anche le zone di pianura. Le temperature, pur rimanendo nel range invernale, subiranno una leggera risalita, con un aumento atteso inizialmente sulle montagne e successivamente anche nelle aree più basse.

Possibili variazioni meteorologiche

Intorno alla metà di gennaio, è previsto un cambiamento nella circolazione atmosferica, il quale potrebbe portare a nevicate e piogge più consistenti. Tale evoluzione atmosferica potrebbe offrire un po’ di sollievo alle attuali condizioni, contribuendo a una pulizia dell’aria e a una diminuzione delle polveri sottili.

Attualmente, la Lombardia sta affrontando un periodo di freddo record, con Livigno che detiene il primato delle temperature più basse registrate. È fondamentale monitorare la situazione nei prossimi giorni, poiché le previsioni indicano un possibile cambiamento significativo nel clima della regione.