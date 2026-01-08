La scomparsa di Orazio Mondo: un’icona del settore automobilistico di Legnano

Orazio Mondo: un'icona del settore automobilistico a Legnano, ci ha lasciato. Ricordiamo una vita dedicata alla sua passione per le auto, che ha influenzato profondamente la comunità locale e l'industria. La sua eredità vive attraverso le innovazioni e l'amore per l'automobile che ha condiviso con tutti noi.

La comunità legnanese è in lutto per la scomparsa di Orazio Mondo, imprenditore di riferimento nel settore automobilistico. È deceduto mercoledì mattina all’età di 75 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e lo rispettavano.

Orazio risiedeva a San Giorgio su Legnano e, da oltre cinquant’anni, era alla guida di Fratelli Mondo, azienda specializzata nel commercio e nella riparazione di automobili, situata in via Torquato Tasso a Legnano. Fondata nel 1972, l’attività è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di motori e, oggi, è gestita anche dai suoi tre figli: Mariella (50 anni), Monica (47) e Giuseppe (46), nati dal suo amore con la moglie Renata Pastore, 71 anni.

Le radici di una passione

Orazio era originario di Caltanissetta, in Sicilia, e a soli 11 anni si trasferì al Nord. Sin da giovane, la sua passione per le auto e i motori era evidente. La figlia maggiore, Mariella, ricorda con affetto il suo percorso: “Mio padre ha lavorato come meccanico per tutta la vita, quasi sempre in proprio, eccezion fatta per un breve periodo trascorso in Germania, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile d’officina tra i 16 e i 21 anni. Al suo ritorno a Legnano, ha aperto la concessionaria che è ancora attiva oggi.”

Oltre a gestire il suo business, Orazio era anche un appassionato collezionista di auto d’epoca. La sua dedizione si manifestava nel restauro di modelli iconici, in particolare di Maserati e Ferrari. Per lui, queste auto non erano semplici veicoli, ma entità vive che amava guidare frequentemente, piuttosto che lasciarle ferme in garage.

Un imprenditore impegnato nel sociale

Orazio Mondo ha rappresentato non solo un imprenditore, ma anche un uomo dedito all’impegno sociale. È stato il fondatore della Scuderia storica Chiapparini, un’associazione rivolta agli appassionati di auto e moto storiche, costituita nel 2006. Questo gruppo, dedicato alla memoria di Angelo Renato Chiapparini, noto preparatore di auto nell’Altomilanese, ha giocato un ruolo significativo nella promozione di iniziative benefiche sul territorio.

Grazie all’attività della Scuderia, Orazio Mondo ha coordinato eventi e manifestazioni che hanno riunito gli appassionati e sostenuto numerose realtà sociali e di volontariato. Questo approccio ha dimostrato come la passione per le auto possa contribuire al benessere della comunità.

Un’eredità che continua

La figura di Orazio Mondo lascia un’eredità significativa, non solo nel settore automobilistico, ma anche nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto. La sua passione per il lavoro e la dedizione alla famiglia e alla comunità rimarranno vive nei ricordi collettivi.

In un momento di grande tristezza, i suoi cari e i collaboratori di Fratelli Mondo si uniscono per ricordare un uomo che ha saputo trasformare la sua passione in un’impresa fiorente, ispirando generazioni di giovani meccanici e imprenditori.

Orazio Mondo sarà sempre ricordato come un simbolo di impegno e passione, un imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Legnano e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.