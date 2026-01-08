Incontri a Bollate: Semi di Conoscenza e Germogli di Pace per un Futuro Migliore

Scopri la rassegna di eventi a Bollate: un'opportunità unica per un viaggio di riflessione e ascolto. Partecipa a incontri stimolanti che favoriscono la crescita personale e il confronto di idee. Unisciti a noi per esplorare temi profondi e arricchire la tua esperienza culturale nella vivace comunità di Bollate.

La città di Bollate si prepara ad accogliere due eventi significativi all’interno della rassegna intitolata “Semi di conoscenza, germogli di pace”. Questa iniziativa, che si svolgerà presso il Teatro LaBolla, ha come obiettivo principale quello di stimolare un dialogo costruttivo attraverso incontri gratuiti con esperti del mondo della cultura, della scienza, della filosofia e dell’educazione.

Le date da segnare in agenda sono il 15 gennaio e il 30 gennaio, occasioni in cui i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare e interagire con rinomati relatori, ognuno dei quali offrirà una prospettiva unica su temi di rilevanza contemporanea.

Gli appuntamenti da non perdere

Il primo incontro avrà luogo il 15 gennaio, dove il filosofo e teologo Vito Mancuso esplorerà questioni fondamentali riguardanti la spiritualità e il significato della vita con un approccio laico e moderno. Mancuso è noto per la sua capacità di affrontare argomenti complessi in modo accessibile, rendendo la filosofia pertinente e applicabile alla vita quotidiana.

Un viaggio nella spiritualità moderna

Durante il suo intervento, Mancuso inviterà il pubblico a riflettere sull’importanza di sviluppare uno spirito critico, essenziale per affrontare le sfide del nostro tempo. In un’epoca caratterizzata da semplificazioni e conflitti, la capacità di interrogarsi e coltivare il dubbio diventa cruciale per costruire scelte più consapevoli e responsabili.

Il secondo incontro, previsto per il 30 gennaio, vedrà come protagonista Enrico Galiano, docente e autore, che si concentrerà sul delicato tema del rapporto tra adulti e giovani. Galiano esplorerà come le aspettative degli adulti possano influenzare profondamente la crescita e lo sviluppo degli adolescenti, proponendo una riflessione necessaria su come accompagnare le nuove generazioni.

Un’iniziativa per la comunità

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Pace del Comune di Bollate, in un momento storico in cui è fondamentale creare spazi di ascolto e riflessione. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire alla comunità opportunità di confronto, affinché ogni seme di conoscenza possa germogliare in un cambiamento positivo.

Obiettivi della rassegna

Come affermato dall’Assessora Lucia Albrizio, la rassegna rappresenta un’importante occasione per riscoprire il valore della cultura come bene comune. Albrizio sottolinea che il pensiero critico non è solo un esercizio intellettuale, ma un percorso di crescita interiore che contribuisce a rafforzare la coscienza individuale e il senso di responsabilità verso la collettività.

Tutti gli eventi si terranno alle ore 21.00 presso il Teatro LaBolla, situato in Piazza della Resistenza 32, e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Si tratta di un’opportunità per partecipare a incontri stimolanti, dove il dialogo e la cultura si intrecciano per dare vita a momenti di riflessione profonda.