Crepe nella colonna di Piazza Ducale: È urgente un intervento di riparazione?

Piazza Ducale: Monitoraggio Attivo per Crepe e Potenziali Interventi di Sicurezza in Arrivo.

Negli ultimi giorni, la situazione in piazza Ducale ha attratto l’attenzione di cittadini e autorità a causa di una crepa visibile nella colonna all’ingresso. Questo fenomeno ha sollevato interrogativi sulla sicurezza della struttura e sulla necessità di un intervento immediato.

Le transenne sono state posizionate all’ingresso di piazza Ducale, provenendo da via XX settembre, come precauzione fino a quando non verrà effettuata un’analisi approfondita della crepa. L’allerta è scattata mercoledì sera, quando i vigili del fuoco, accompagnati dalla polizia locale, sono stati chiamati a intervenire a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti preoccupati.

Il problema della crepa

La fessura, sebbene presente da tempo, è stata segnalata da diversi cittadini come peggiorata, creando un clima di ansia. La parete incriminata si trova all’altezza del civico 1 di via XX settembre e presenta evidenti segni di deterioramento, con zone scrostate che potrebbero comportare il rischio di caduta di calcinacci.

Intervento delle autorità

La chiamata ai soccorsi ha portato i vigili del fuoco a valutare la situazione e a decidere di mettere in sicurezza l’area. Le preoccupazioni espresse dai cittadini, unite alle segnalazioni inviate al comune, al demenio e alla sovrintendenza ai beni culturali, hanno accelerato l’azione delle autorità. È importante notare che la parete con la crepa appartiene a un privato, il quale è stato contattato dall’amministrazione comunale per fornire chiarimenti sulla condizione della struttura.

Richiesta di informazioni ai proprietari

Giovedì, dopo aver ricevuto il verbale dei vigili del fuoco, il sindaco Andrea Ceffa ha comunicato che il comune ha scritto ai proprietari della parete, che sono più di uno. La richiesta è chiara: devono fornire dettagli sulle condizioni della struttura, evidenziando anche la presenza di infiltrazioni che potrebbero aggravare la situazione. La sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta.

Possibili scenari futuri

Se dai controlli emergesse che non ci sono rischi immediati, i proprietari avranno la possibilità di procedere con i lavori di ripristino in tempi più distesi. Tuttavia, trattandosi di un bene storico, è fondamentale che le riparazioni vengano effettuate con la dovuta attenzione. In caso contrario, se dovesse risultare un pericolo imminente, sarà necessario intervenire con urgenza per garantire la sicurezza pubblica.

Le reazioni politiche

La situazione ha scatenato un acceso dibattito politico. Piero Pizzi, esponente di Vigevano, ha affermato che gli interventi vengono attuati solo dopo le segnalazioni sui social media. Il partito Italia Viva ha descritto la situazione come un patrimonio monumentale che grida aiuto, mentre il Partito Democratico ha evidenziato che la precarietà della piazza è evidente e che sono state presentate diverse mozioni in consiglio comunale per affrontare il problema. Il polo laico ha commentato sarcasticamente sul fatto che la città stia trascurando i suoi beni storici, mentre si spendono ingenti somme di denaro, come i 30 milioni di euro del PNRR, di cui rimarranno ben pochi risultati tangibili tra cinque anni.

La questione della crepa nella colonna di piazza Ducale solleva interrogativi non solo sulla sicurezza della struttura, ma anche sull’operato delle istituzioni locali e sulla gestione del patrimonio culturale della città. Con l’attenzione dei cittadini e delle autorità, si spera che si possa giungere a una soluzione efficace e tempestiva.