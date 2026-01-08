“Commedia Senza Titolo: Scopri il Flamenco di García Lorca al Milano Flamenco Festival 2026”

Il Milano Flamenco Festival 2026: Celebrazione di García Lorca attraverso Danza e Canto in "Comedia sin Titolo"

Il Milano Flamenco Festival 2026 si prepara a essere un evento memorabile, non solo per gli appassionati di danza, ma anche per coloro che amano la letteratura. Quest’anno si commemora il 90° anniversario della morte di uno dei più grandi poeti spagnoli, Federico García Lorca. La compagnia di Úrsula López porta in scena l’opera incompiuta Comedia sin título, un progetto che coniuga la tradizione del flamenco con l’eredità letteraria di Lorca.

L’incontro tra poesia e danza

La performance di Úrsula López si basa su una singola frase sopravvissuta dell’atto finale dell’opera di Lorca: Arcángeles vestidos de faralaes ascienden a los cielos (Arcangeli vestiti di flamenco ascendono al cielo). Questa frase diventa il fulcro di un percorso artistico che esplora il legame tra memoria e presente, ricreando un dialogo tra l’età d’oro del flamenco e le attuali sensibilità artistiche.

La magia del duende

Il concetto di duende, così centrale nella cultura spagnola, rappresenta la forza vitale che anima l’arte. Attraverso il canto e la danza, gli artisti sul palco non solo raccontano una storia, ma evocano anche emozioni profonde e un senso di appartenenza. La coreografia, curata da López insieme a nomi illustri come Benvindo Fonseca e Mats Ek, si intreccia con la musica di artisti talentuosi come Pau Vallet e Antonio Moreno, creando un’esperienza multisensoriale per il pubblico.

Il cast e le collaborazioni

Il cast di Comedia sin título include ben 13 artisti che portano in scena una combinazione di danza e canto che riflette la ricca tradizione flamenca. Tra i ballerini spiccano nomi come Julia Acosta e Aitana Rousseau, mentre la parte vocale è affidata a talentuosi cantanti come Perrate e Sebastián Cruz. Ogni artista contribuisce con il proprio stile unico, rendendo lo spettacolo un vero e proprio omaggio alla diversità culturale.

La sinergia tra danza e musica

La musica gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera giusta per il racconto. Le sonorità delle chitarre e delle percussioni, unite alla voce potente dei cantanti, trasportano gli spettatori in un viaggio emotivo che celebra la vita e l’arte di Lorca. L’interazione tra danza e musica è così intensa che il pubblico non può fare a meno di sentirsi parte integrante della performance.

Informazioni sul festival e sui biglietti

Il Milano Flamenco Festival, giunto alla sua 19^ edizione, è organizzato da Punto Flamenco AC sotto la direzione artistica di Mariarosaria Mottola. Con il supporto del Ministerio de Cultura y Deporte de España e la collaborazione di varie istituzioni, l’evento si propone di promuovere la cultura flamenca in Italia. La programmazione include spettacoli di alta qualità, con la possibilità di acquistare biglietti a prezzi accessibili.

Per assistere a Comedia sin título, i biglietti sono disponibili a partire da 40 euro per la platea e 35 euro per la balconata, con sconti per i giovani e gli anziani. Inoltre, è possibile scegliere abbonamenti per assistere a più spettacoli, rendendo il festival un’opportunità imperdibile per gli amanti del flamenco.

Per ulteriori dettagli sui biglietti e sugli abbonamenti, gli interessati possono contattare il Piccolo Teatro di Milano ai numeri forniti o visitare il sito ufficiale dell’evento.