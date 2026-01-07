Papa Leone XIV chiude la Porta Santa al termine del Giubileo

Il Giubileo della speranza si conclude con la chiusura della Porta Santa da parte di Papa Leone XIV.

Il 6 gennaio rappresenta una data significativa per la Chiesa cattolica, poiché si segna la chiusura della Porta Santa da parte di Papa Leone XIV. Questo evento, che conclude il Giubileo della speranza, è stato celebrato in una cerimonia ufficiale alla quale hanno partecipato numerose autorità, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un Giubileo memorabile

Il Giubileo, inaugurato il 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa da parte del predecessore di Leone XIV, Papa Francesco, è stato caratterizzato da una grande affluenza di pellegrini. Sono stati circa 33 milioni i fedeli che hanno visitato la basilica di San Pietro, provenienti da 185 paesi del mondo, rendendo questa edizione una delle più affollate della storia. Molti di questi pellegrini hanno partecipato a eventi significativi, tra cui la giornata dedicata ai giovani che ha visto la partecipazione di un milione di ragazzi a Tor Vergata.

Numeri e successi del Giubileo

Il bilancio finale del Giubileo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, dove sono stati evidenziati anche i 5 miliardi di euro investiti per l’organizzazione. Gli eventi hanno visto la partecipazione di diverse categorie di persone, dai detenuti ai capi di Stato, creando un’atmosfera di inclusività e di apertura. Secondo Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione, il Giubileo ha lasciato un segno profondo e ha aperto orizzonti di speranza per il futuro.

La cerimonia di chiusura

La chiusura della Porta Santa è avvenuta alle 9.41 con una celebrazione solenne. Papa Leone XIV, prima di chiudere i battenti, ha percorso la navata centrale della basilica, inginocchiandosi in preghiera. Durante il suo discorso, ha sottolineato la necessità di mantenere viva la speranza e di lavorare per la pace, lanciando un appello a superare le divisioni e a promuovere un artigianato della pace invece di un’industria della guerra.

Riflessioni sul futuro

Nel suo intervento, il Papa ha esortato a guardare avanti verso il Giubileo straordinario, che celebrerà i duemila anni dalla Redenzione. Ha invitato tutti a riflettere su come le esperienze vissute durante quest’anno giubilare possano influenzare positivamente il futuro della Chiesa e dell’umanità. La sua omelia ha incluso riferimenti ai conflitti attuali e alla necessità di costruire ponti di comprensione e solidarietà tra i popoli.

Conclusione del Giubileo e nuove sfide

Con la chiusura della Porta Santa, si chiude un capitolo importante per la Chiesa, ma si apre anche una nuova fase. Il metodo Giubileo, come lo ha definito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, potrebbe diventare un modello per affrontare le future sfide. Le parole del Papa hanno lasciato un forte messaggio di speranza e di impegno per un futuro migliore, dove ogni individuo può contribuire alla costruzione di una società più giusta e pacifica.

Le celebrazioni di questo Giubileo hanno dimostrato che, nonostante le difficoltà e le divisioni, la fede e la speranza possono unire le persone in un cammino comune verso un domani più luminoso. Il Papa ha concluso il suo discorso esprimendo la sua fiducia nel fatto che, uniti, possiamo affrontare ogni sfida e costruire una magnifica umanità.