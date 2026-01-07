Operazione della Polizia Ferroviaria a Milano: Arrestato Giovane Spacciatore di Ketamina

Polizia Ferroviaria di Milano: Operazione di Controllo e Arresti La Polizia Ferroviaria di Milano ha condotto una serie di controlli strategici che hanno portato all'arresto di un giovane accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e al fermo di un altro individuo per resistenza alle autorità. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nelle stazioni ferroviarie, contribuendo a un ambiente più sicuro per tutti i viaggiatori.

Venerdì scorso, la Polizia Ferroviaria di Milano ha effettuato una serie di controlli mirati che hanno portato a due importanti interventi. Queste operazioni rientrano nelle attività quotidiane volte a garantire la sicurezza nelle stazioni e sui mezzi di trasporto.

Arresto di un cittadino svizzero per spaccio di sostanze stupefacenti

Uno degli eventi più significativi è avvenuto nella mattinata presso la stazione di Milano Centrale. Gli agenti, impegnati nel servizio di vigilanza, hanno notato un giovane di 21 anni, proveniente dalla Svizzera, il quale mostrava segni di alterazione psicofisica, suggerendo una possibile assunzione di sostanze stupefacenti. In seguito a un controllo di routine, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale.

Scoperta della ketamina e ulteriori elementi compromettenti

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 35 grammi di ketamina, una sostanza sintetica sempre più utilizzata nel mercato dello spaccio. Accanto alla droga, gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico e una somma di 505 euro in contante, suddivisa in banconote di vari tagli. Inoltre, due telefoni cellulari e un biglietto contenente nomi e numeri di telefono di presunti acquirenti sono stati scoperti, suggerendo un’attività di spaccio ben organizzata.

Grazie a queste evidenze, il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intervento su un treno da Malpensa

In serata, un secondo intervento ha visto coinvolta la Polfer su un treno in arrivo dall’aeroporto di Malpensa. Il capotreno aveva segnalato la presenza di un uomo con comportamenti aggressivi nei confronti della propria compagna. Gli agenti sono intervenuti prontamente, trovando un 35enne italiano in stato di evidente alterazione dovuta all’abuso di alcol.

Comportamento violento e resistenza all’autorità

Fin dal primo approccio, l’uomo ha mostrato una forte resistenza all’identificazione, aggredendo verbalmente e fisicamente gli agenti. Nonostante gli sforzi per riportare la calma, il suo comportamento ha continuato a essere minaccioso. Questo ha costretto gli agenti a intervenire in modo risoluto per fermarlo. Il 35enne è stato successivamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Questi due episodi evidenziano l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Ferroviaria nella salvaguardia della sicurezza all’interno delle stazioni e dei treni, luoghi frequentemente affollati da viaggiatori. Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli continueranno con la stessa determinazione nei prossimi giorni, per combattere il traffico di droga e prevenire atti di violenza.