Incontri di Gennaio a Bollate con Pensatori Contemporanei: Scopri le Nuove Idee

Due eventi imperdibili a Bollate per approfondire la cultura e stimolare il pensiero critico, con la partecipazione di Vito Mancuso ed Enrico Galiano. Scopri nuove prospettive e dialoga con esperti del settore!

Il mese di gennaio offre numerose opportunità per gli appassionati di cultura a Bollate. Il Teatro LaBolla ospiterà una serie di incontri gratuiti intitolati “Semi di conoscenza, germogli di pace”. Questi eventi sono progettati per stimolare un dialogo aperto su temi fondamentali, coinvolgendo personalità di spicco nei campi della filosofia, della scienza e dell’educazione.

Il programma degli eventi

La rassegna proseguirà con due appuntamenti significativi. Il primo si svolgerà il 15 gennaio 2026, con la partecipazione di Vito Mancuso, noto filosofo e teologo. Mancuso si dedicherà a interrogativi esistenziali e alla spiritualità, affrontando questi temi con un approccio laico e contemporaneo.

Il pensiero critico come strumento di libertà

La serata dedicata a Mancuso ha l’obiettivo di esplorare l’importanza dello spirito critico nella società contemporanea. In un’epoca caratterizzata da semplificazioni e conflitti, il pensiero filosofico si rivela essenziale per interpretare la complessità del presente. Mancuso inviterà il pubblico a riflettere su come il dubbio e l’interrogazione possano portare a scelte più consapevoli e responsabili.

“È fondamentale riscoprire il valore della cultura come bene comune”, afferma Mancuso, evidenziando che questo incontro non rappresenta solo un esercizio intellettuale, ma un percorso di crescita interiore in grado di rafforzare la coscienza collettiva.

Il secondo incontro: Enrico Galiano

Il secondo appuntamento si svolgerà il 30 gennaio 2026, con la partecipazione di Enrico Galiano, docente e scrittore. Galiano si concentrerà sul complesso rapporto tra adulti e adolescenti, offrendo spunti di riflessione sulle aspettative che gravano sui giovani e sul loro impatto sulla crescita personale.

Riflessioni sull’educazione

Galiano, noto per il suo approccio diretto e sincero, inviterà a considerare come il dialogo intergenerazionale possa rafforzare il legame tra adulti e ragazzi. “La scuola non deve essere solo un luogo di apprendimento di contenuti, ma un ambiente in cui si impara a leggere il mondo e a confrontarsi con la fragilità della vita”, sottolinea Galiano, evidenziando l’importanza di affrontare temi delicati in modo aperto e privo di colpevolizzazioni.

Questi incontri rappresentano un’opportunità per riflettere e discutere su argomenti di rilevanza contemporanea, offrendo uno spazio di ascolto e condivisione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino a esaurimento posti, e si svolgerà a partire dalle ore 21:00 presso il Teatro LaBolla, situato in Piazza della Resistenza 32 a Bollate.

La rassegna “Semi di conoscenza, germogli di pace”

La rassegna “Semi di conoscenza, germogli di pace” si propone di essere un luogo di incontro per coloro che desiderano approfondire il proprio pensiero critico e riflettere sulle sfide del nostro tempo. Gli eventi offrono l’occasione di partecipare a momenti significativi che arricchiscono il panorama culturale della comunità di Bollate.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Bollate al numero 02.35005575 oppure via email all’indirizzo cultura@comune.bollate.mi.it.