Eventi e attività da non perdere a Milano nel dicembre 2026

Milano brilla con eventi e attività entusiasmanti nel mese di dicembre.

Dicembre è un mese magico a Milano, dove l’atmosfera natalizia avvolge ogni angolo della città. Con l’avvicinarsi delle festività, la capitale lombarda offre un ampio ventaglio di iniziative che spaziano da eventi culinari a mercatini, mostre e attività per tutte le età.

Residenti e visitatori troveranno sicuramente qualcosa di interessante che permetterà di immergersi nello spirito delle feste.

Un Natale da gustare

Uno dei luoghi da non perdere è il Christmas Store di Vincenzo Dascanio, che resterà aperto fino al 12 gennaio. Questo spazio di 1000 mq offre una vera e propria immersione nel mondo del Natale, combinando tradizione e originalità. Qui, i visitatori possono trovare decorazioni uniche per la casa e assaporare le delizie di alta pasticceria del rinnovato VD Café.

Esperienze culinarie al VD Café

Il VD Café propone una selezione di piatti che uniscono la tradizione italiana a tocchi moderni. Dai classici brunch domenicali con pietanze come lasagna e parmigiana, fino ai creativi avocado toast, ogni piatto è un invito a concedersi una pausa ristoratrice. Da non perdere sono le creazioni natalizie della pastry chef Imma Iovine, che incanteranno i golosi.

Eventi e iniziative solidali

Un’importante iniziativa è il Panettone Sospeso, che fino al 22 dicembre consente di donare un panettone a chi si trova in difficoltà. Diverse pasticcerie milanesi partecipano a questa causa, offrendo la possibilità di lasciare un panettone “già pagato” per chi non può permetterselo. Ogni panettone donato genera una donazione raddoppiata, creando un impatto significativo nella comunità.

Arte e creatività per il Natale

Quest’anno, l’Associazione Panettone Sospeso coinvolge anche l’artista PAO, il quale trasformerà paracarri stradali in opere d’arte colorate per sensibilizzare la popolazione sull’iniziativa. Con un QR code, i passanti potranno scoprire come contribuire, anche a distanza, attraverso donazioni online.

Attività per famiglie e concerti

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ha inaugurato un’area dedicata ai più piccoli, il PLAYLAB, pensata per stimolare la curiosità e l’apprendimento. Questo spazio di 400 mq offre attività creative che coinvolgono le famiglie in un viaggio tra scienza e gioco.

Concerti natalizi e atmosfera festosa

A dicembre, non mancheranno concerti come i Candlelight, in cui i partecipanti potranno godere di melodie natalizie in location suggestive illuminate da migliaia di candele. Gli eventi si svolgeranno in vari luoghi di Milano, creando un’atmosfera incantevole per tutti gli amanti della musica.