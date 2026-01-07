Doppio Intervento della Polfer a Milano: Arresto per Spaccio di Droga e Resistenza all’Autorità

Due operazioni della Polizia Ferroviaria (Polfer) a Milano hanno portato all'arresto di un giovane per reati legati alla droga e a un fermo per violenza.

Milano è stata teatro di un’importante operazione della Polizia Ferroviaria, finalizzata a garantire la sicurezza nelle stazioni e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una giornata di controlli, gli agenti hanno effettuato due arresti significativi, sottolineando la loro costante vigilanza su comportamenti illeciti.

Arresto di un giovane svizzero per sostanze stupefacenti

Il primo intervento ha avuto luogo nella mattinata di venerdì presso la Stazione Centrale di Milano. Gli agenti, durante i loro compiti di sorveglianza, hanno notato un ragazzo di 21 anni, cittadino svizzero, in uno stato di alterazione psicofisica evidente. A seguito di un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 35 grammi di ketamina, una sostanza spesso associata a fenomeni di abuso.

Dettagli dell’arresto

Oltre alla ketamina, il giovane aveva con sé un coltello a serramanico, diverse banconote per un totale di 505 euro e due telefoni cellulari. Inoltre, è stato scoperto un biglietto contenente nomi e numeri di telefono che sembravano appartenere ai suoi potenziali acquirenti. La Polfer ha quindi proceduto all’arresto, evidenziando l’importanza di tali operazioni nel prevenire lo spaccio di droga nelle aree ad alta affluenza.

Fermo di un uomo per resistenza a pubblico ufficiale

Il secondo intervento ha avuto luogo nel tardo pomeriggio, a bordo di un treno in arrivo da Malpensa. Gli agenti sono stati allertati dal capotreno riguardo un passeggero che mostrava comportamenti aggressivi nei confronti della propria compagna. I poliziotti hanno quindi raggiunto il convoglio e hanno identificato un uomo di 35 anni, cittadino italiano, in evidente stato di ebbrezza.

Comportamento violento

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha reagito in modo violento, insultando e cercando di aggredire gli operatori. Questo comportamento ha portato al suo immediato arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno dimostrato prontezza nell’affrontare situazioni critiche, garantendo la sicurezza sia dei passeggeri che del personale ferroviario.

Questi due eventi, sebbene distinti, rappresentano il costante impegno della Polizia Ferroviaria nel mantenere l’ordine e la sicurezza all’interno delle stazioni e dei treni. La presenza attiva delle forze dell’ordine è fondamentale per prevenire il crimine e garantire un ambiente sicuro per tutti i viaggiatori.

Attraverso questi interventi, la Polfer ha agito efficacemente contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e comportamenti violenti, mostrando determinazione nel garantire che i cittadini possano viaggiare in sicurezza. La sicurezza nelle stazioni rimane una priorità e i controlli continueranno a essere intensificati per affrontare le sfide legate alla criminalità.