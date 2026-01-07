Capodanno a Teatro: Cenerentola con il Balletto di Milano – Un’Esperienza Magica da Non Perdere!

Un Capodanno Magico con Cenerentola al Teatro Sociale di Como: Un'Esperienza Indimenticabile!

Il Teatro Sociale di Como offre un’opportunità unica per salutare il nuovo anno con uno spettacolo incantevole: il balletto Cenerentola, ispirato alla celebre fiaba di Charles Perrault. Questa versione, creata dal coreografo Giorgio Madia, è in scena dal 2011 e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il prestigioso Gold Critics Award. Gli spettatori avranno la possibilità di vivere una serata straordinaria, culminante con una cena di gala sul palcoscenico del teatro.

Dettagli dello spettacolo

Il balletto, eseguito dal Balletto di Milano, è caratterizzato da una colonna sonora di Gioachino Rossini, che offre una reinterpretazione vivace e allegra della storia di Cenerentola. La regia di Madia si distingue per il suo stile creativo e per le soluzioni coreografiche sorprendenti, che intrattengono il pubblico sin dalle prime scene.

Un inizio coinvolgente

La rappresentazione inizia con un’apertura suggestiva, dove l’antefatto della fiaba viene svelato in controluce. Cenerentola, vestita in modo da mimetizzarsi con l’arredamento della casa, è vittima degli scherzi della matrigna e delle sorellastre. L’arrivo della fata, qui rappresentata come una figura intrigante e un po’ goffa, segna l’inizio della sua trasformazione e della sua avventura verso il ballo.

Un viaggio magico

Il secondo atto del balletto ci porta a vivere una festa sontuosa, dove Cenerentola incontra il Principe, che la riconoscerà grazie alla famosa scarpetta. La trama si dipana attraverso momenti di grande intensità emotiva e comicità, rendendo l’esperienza accessibile a tutti. La scelta musicale di Rossini, con il suo carattere brioso e ironico, si sposa perfettamente con l’atmosfera leggera e festosa del balletto.

Personaggi e interpretazioni

Il cast è composto da talenti straordinari, tra cui Annarita Maestri nel ruolo di Cenerentola e Haruto Onoda nel ruolo del Principe. A completare la scena, un trio di interpreti en travesti per la matrigna e le sorellastre, composto da Alessandro Orlando, Jack Farren e Mattia Imperatore, che regalano momenti di pura comicità e divertimento, facendo esplodere il pubblico in applausi.

Un’esperienza gastronomica unica

Coloro che desiderano prolungare la magia della serata possono optare per il pacchetto Capodanno Experience. Questo include i migliori posti a sedere per lo spettacolo e una cena di gala sul palcoscenico, offrendo un’esperienza indimenticabile per salutare l’arrivo del nuovo anno. La cena è prevista per subito dopo il balletto, creando un’atmosfera di festa e convivialità.

Con un prezzo di 180 euro per il pacchetto, gli ospiti possono beneficiare di una serie di servizi esclusivi, tra cui un aperitivo in foyer e un guardaroba gratuito. È consigliabile prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati e spesso esauriti molto rapidamente.

Il Capodanno al Teatro Sociale di Como rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia del teatro e festeggiare in modo originale e raffinato. La possibilità di assistere a Cenerentola e brindare al nuovo anno in un contesto così affascinante è un’opportunità da non perdere.