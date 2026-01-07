Cani sequestrati a Milano: denunciato un caso inaccettabile di accattonaggio

Due cani salvati a Milano durante un'operazione contro l'accattonaggio illegale.

Un grave episodio di sfruttamento animale si è verificato a Milano, in corso Como. Le Guardie Zoofile dell’OIPA hanno effettuato il sequestro di due cani utilizzati per chiedere l’elemosina. Questo caso ha suscitato preoccupazione per la pratica dell’accattonaggio con animali e per le condizioni in cui versavano i cani coinvolti.

I fatti

Le operazioni sono iniziate dopo una segnalazione che ha portato al primo sequestro. Il primo cane, proveniente illegalmente dall’estero, era dotato di un passaporto falso, che impediva di verificarne la vera identità e il benessere. Solo pochi giorni dopo, grazie ad ulteriori segnalazioni, le Guardie hanno scoperto che lo stesso individuo aveva acquisito un secondo cane, anch’esso impiegato per l’accattonaggio.

Documentazione mancante e condizioni critiche

È emerso che il secondo animale non era di proprietà dell’accattone, ma apparteneva a un’altra persona che lo aveva ceduto. Questa situazione solleva interrogativi sulle pratiche di maltrattamento e negligenza che possono verificarsi in casi simili.

Il benessere degli animali al primo posto

Entrambi i cani sono stati trasferiti al canile sanitario, dove riceveranno le cure necessarie. Una volta completate le procedure legali, saranno disponibili per l’adozione, offrendo loro una seconda possibilità in un ambiente amorevole e sicuro.

“È fondamentale intervenire in situazioni come queste”, ha dichiarato Fabio D’Aquila, coordinatore delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Milano. “L’accattonaggio con animali è sempre un illecito e la mancanza di documentazione adeguata rende il caso ancora più grave. È essenziale garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli animali.”

Il ruolo della comunità nella protezione animale

Questa situazione evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità competenti nella lotta contro il maltrattamento degli animali. L’OIPA invita tutti a segnalare episodi di maltrattamento, incuria o sfruttamento degli animali, affinché possano essere adottate misure efficaci.

Per segnalare situazioni sospette a Milano e provincia, è possibile contattare le Guardie Zoofile all’indirizzo email guardiemilano@oipa.org. Per segnalazioni in altre regioni d’Italia, è attivo il sito guardiezoofile.info/nucleiattivi.

I fatti

Il sequestro di due cani evidenzia un’importante azione a favore della protezione degli animali. Questa operazione sottolinea la necessità di vigilanza e collaborazione da parte della comunità.

Le conseguenze

Il sequestro non solo rappresenta un passo avanti nella difesa degli animali, ma serve anche da richiamo alla responsabilità sociale. È importante che i cittadini si adoperino nella tutela dei diritti degli animali.

Il contesto

Attività di questo tipo sono fondamentali per sensibilizzare l’opinione pubblica. La collaborazione tra le istituzioni e i cittadini è cruciale per garantire un futuro migliore per gli animali.