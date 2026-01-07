Arresto di un 19enne peruviano per tentato furto su un’anziana: i dettagli dell’episodio

Un tentativo di furto ai danni di un'anziana a Milano è stato sventato grazie all'intervento tempestivo del figlio della vittima e delle forze dell'ordine.

Un episodio di tentato furto ha scosso Milano lo scorso lunedì, quando un giovane di 19 anni, di origine peruviana e già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di derubare un’anziana mentre effettuava un prelievo in un bancomat. L’intervento tempestivo del figlio della vittima e di due agenti di polizia in borghese ha portato all’arresto del ladro, evitando così che il furto andasse a buon fine.

La dinamica del furto

Il tentativo di furto si è verificato intorno alle 14 in corso Lodi, all’interno di una filiale di una banca. Mentre la donna stava prelevando la somma di 950 euro, due uomini si sono avvicinati a lei. Uno dei due ha attirato l’attenzione della signora gettando a terra alcune banconote, per un totale di 35 euro, e chiedendole se fossero le sue. Approfittando della sua distrazione, il complice ha cercato di afferrare il denaro che stava per uscire dal bancomat.

La reazione della vittima

Fortunatamente, la donna è riuscita a recuperare rapidamente il contante e i due ladri si sono dati alla fuga. Tuttavia, il figlio della vittima, che si trovava nei pressi del supermercato adiacente, ha notato la scena e ha immediatamente iniziato a inseguire i fuggitivi lungo via Polesine. Questo gesto coraggioso si è rivelato fondamentale per il successivo arresto del ladro.

Intervento delle forze dell’ordine

In quel momento, nei pressi del Comando di polizia locale, due agenti che avevano appena terminato il loro turno si sono uniti all’inseguimento. Grazie alla loro prontezza e al supporto del figlio della donna, sono riusciti a fermare uno dei due sospetti, identificato poi come il 19enne di origine peruviana. Quest’ultimo aveva tentato di nascondersi all’interno di un circolo Arci, ma il suo piano non ha avuto successo.

Conseguenze legali

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo caso evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità, dimostrando che un intervento tempestivo può fare la differenza nel prevenire un crimine.

L’episodio di Milano serve da monito su come la vigilanza e la prontezza di spirito possano contribuire a fermare atti illeciti e proteggere i membri più vulnerabili della comunità. I cittadini sono incoraggiati a rimanere vigili e a denunciare comportamenti sospetti, affinché insieme si possa costruire una società più sicura.