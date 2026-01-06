Triestina vs Alcione Milano: Sfida Cruciale nella Ventesima Giornata di Serie C

La Triestina si prepara per un incontro fondamentale contro l'Alcione Milano, carico di sfide e aspettative. Questo match rappresenta un'opportunità cruciale per dimostrare il valore della squadra e per i tifosi di vivere un'emozione unica. Non perdere l'occasione di seguire questa partita avvincente!

La Triestina si prepara a inaugurare il nuovo anno calcistico con un incontro fondamentale contro l’Alcione Milano, previsto per domani sera alle 20:30 allo stadio Nereo Rocco. Questa partita rappresenta un’opportunità non solo per guadagnare punti, ma anche un test cruciale per la squadra, reduce da un periodo di sosta e da incertezze legate al mercato.

Preparazione e mentalità del gruppo

Il tecnico Attilio Tesser ha espresso la sua fiducia nei confronti dei giocatori, evidenziando l’importanza della loro concentrazione e dedizione nonostante le voci di mercato che circolano. “Preparare una partita in un contesto così mutevole non è semplice,” ha dichiarato Tesser. “Tuttavia, conosco il valore e la professionalità dei miei giocatori. Sono certo che daranno il massimo per la maglia della Triestina.”

Il valore della squadra

La determinazione del gruppo è evidente, e la convinzione di poter raggiungere obiettivi ambiziosi non dipende esclusivamente dai risultati delle squadre avversarie. “Abbiamo dimostrato di voler lottare in ogni partita, come nell’ultimo incontro contro il Vicenza,” ha dichiarato Tesser. “La squadra ha messo in difficoltà un avversario di alto livello e continuerà a farlo anche domani.”

Analisi dell’avversario

L’Alcione Milano si presenta come una squadra ben strutturata e competitiva, attualmente posizionata nelle zone alte della classifica. “Hanno iniziato la stagione in modo brillante,” ha osservato il mister, “anche se recentemente hanno mostrato una leggera flessione. Resta comunque un avversario da rispettare, e noi dovremo essere al massimo della forma per affrontarli.”

Le sfide post-sosta

Il rientro in campo dopo un periodo di inattività presenta diverse incognite. “Ogni ripresa è un punto interrogativo,” ha dichiarato Tesser. “La pausa ha aggiunto un ulteriore coefficiente di difficoltà, soprattutto contro una squadra di ottimo livello come l’Alcione.”

Situazione infortuni e convocazioni

In vista della partita, la Triestina dovrà affrontare alcune assenze significative. Oltre ai già noti Vertainen, Vicario, Silvestro, Louati e Moises, Tesser ha comunicato che anche Palma e Attys non saranno disponibili a causa di un attacco influenzale. “Avrei voluto portare Attys in panchina per l’impegno che sta dimostrando,” ha commentato il tecnico.

Il giocatore Crnigoj ha recuperato parzialmente da un infortunio e potrebbe essere schierato in caso di necessità. Le condizioni di Silvestri e Tonetto saranno valutate solo alla vigilia della partita, rendendo difficile prevedere un loro impiego dall’inizio.

In totale, Tesser ha convocato 23 giocatori per affrontare l’Alcione, con l’intento di schierare la formazione migliore possibile per ottenere un risultato positivo. La sfida di domani sera rappresenta un’importante opportunità di riscatto e dimostrazione di forza per la Triestina.