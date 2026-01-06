Triestina sconfitta 2-1 dall’Alcione Milano allo Stadio Nereo Rocco

L'Alcione Milano conquista una vittoria in trasferta contro la Triestina grazie a un gol cruciale realizzato nel secondo tempo.

La sfida tra Triestina e Alcione Milano, valida per il girone di ritorno di Serie C, ha visto la squadra ospite prevalere con un netto 2-1. Nonostante il vantaggio del fattore campo, la Triestina ha avuto difficoltà a capitalizzare le proprie opportunità, subendo due reti nella seconda frazione di gioco.

Il match si è svolto allo stadio Nereo Rocco, dove l’atmosfera era carica di aspettative per la formazione di casa, che cercava di agguantare punti preziosi per la sua classifica. Tuttavia, il risultato finale ha evidenziato le lacune della Triestina, incapace di reagire adeguatamente ai colpi degli ospiti.

Un match equilibrato fino alla ripresa

Il primo tempo ha visto un avvio equilibrato, con entrambe le squadre che si sono sfidate a viso aperto. L’Alcione ha creato la prima occasione al 6′ con un tiro di Lopes che si è spento alto sopra la traversa. La Triestina ha risposto al 15′ con Gunduz, il cui tentativo è stato respinto da Agazzi. Un altro buon momento per i padroni di casa è arrivato poco dopo, ma il tiro di D’Urso è terminato sopra la porta.

Un episodio controverso ha caratterizzato il primo tempo: un contatto in area tra Bertolotti e Moretti ha inizialmente portato a un fischio di rigore, ma il VAR ha annullato la decisione, lasciando l’allenatore della Triestina, Tesser, con più di un dubbio. La prima frazione si è conclusa senza reti, ma con entrambi i team che hanno dimostrato di poter arrivare al gol.

Decisiva la ripresa

Il secondo tempo si è aperto con un colpo di scena: al 2′, un cross dalla destra ha trovato la testa di Marconi, il quale ha sorpreso Matosevic con un colpo non pulito che ha portato l’Alcione in vantaggio. La reazione della Triestina è stata immediata, e un errore difensivo ha permesso a D’Urso di andare al tiro, ma Pirola ha salvato sulla linea.

Il raddoppio e la risposta della Triestina

Nonostante i tentativi di recupero, al 17′ è arrivato il raddoppio per l’Alcione: Matosevic ha commesso un errore nell’uscita su un cross innocuo, lasciando Pitou libero di insaccare. La Triestina, però, non si è arresa e al 29′ ha trovato il gol che riaccendeva le speranze: Ionita ha trovato la rete con un preciso tiro da fuori area, portando il punteggio sull’1-2.

Negli ultimi minuti, la Triestina ha cercato di spingere per il pareggio, con Matosevic che si è riscatto respingendo un tentativo di Morselli. Tuttavia, un’altra opportunità è sfumata quando Kljajic e Faggioli si sono ostacolati a vicenda su un tap-in, mentre Ionita ha visto un’altra chance sfumare per un mancato tempo di conclusione.

Prospettive future

Con il triplice fischio finale, l’Alcione ha portato a casa tre punti fondamentali, mentre la Triestina ha lasciato il campo con la sensazione di aver pagato un caro prezzo per un blackout di dieci minuti nella ripresa. La sconfitta complica ulteriormente la corsa verso le posizioni nobili della classifica, con la Triestina ora a -2 dalla vetta.

In vista delle prossime partite, la squadra di Tesser dovrà riflettere sulle proprie performance e trovare la motivazione per risollevarsi in classifica. Nel contesto attuale, un mercato mirato potrebbe rivelarsi fondamentale per migliorare le prestazioni e tornare a competere per obiettivi più ambiziosi.