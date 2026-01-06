Rigenerazione Urbana: Progetto Innovativo alla Scuola De Amicis di Legnano

La Scuola De Amicis lancia un progetto innovativo volto a coinvolgere attivamente i cittadini nella comunità.

Nell’ambito di un ampio progetto di rigenerazione urbana intitolato “La scuola si fa città”, la scuola primaria De Amicis di Legnano ha avviato la realizzazione di una nuova aula immersiva. Questo intervento rappresenta un’importante iniziativa volta a rendere gli spazi scolastici accessibili anche alla comunità locale.

Un progetto innovativo

L’iniziativa, parte delle strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate dai fondi strutturali europei per il periodo 2026–2027, segna il primo passo di un percorso volto ad aprire le scuole della città al pubblico. Oltre alla De Amicis, sono previsti interventi anche per l’auditorium della Bonvesin della Riva e per due aule-laboratorio della scuola primaria Pascoli.

Dettagli dell’aula immersiva

L’aula immersiva sarà dotata di tecnologia avanzata, consentendo a studenti e cittadini di vivere esperienze didattiche uniche. Le pareti e i soffitti verranno utilizzati come superfici di proiezione per ambienti interattivi, facilitando l’apprendimento attraverso contenuti in 3D e simulazioni di realtà aumentata. Questo approccio innovativo promuove un metodo educativo più coinvolgente.

Obiettivi e benefici per la comunità

Il progetto si propone di valorizzare gli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di incontro e creatività. Come ha sottolineato l’assessora alla Comunità inclusiva, Ilaria Maffei, gli interventi non solo miglioreranno l’accessibilità della scuola, ma contribuiranno anche a creare un ambiente di coesione sociale.

Interventi nel cortile e nella struttura

Oltre alla realizzazione dell’aula immersiva, sono previsti lavori di ristrutturazione del cortile interno, con l’obiettivo di aumentare la permeabilità del suolo e creare nuove aree verdi. Saranno realizzati spazi ludico-didattici, aree erbose e zone ombreggiate per il relax degli studenti e dei cittadini. Il restauro del portone in legno su via Ratti rappresenta un aspetto significativo di questo intervento.

Il futuro della scuola De Amicis

Il progetto di apertura della De Amicis segna l’inizio di un percorso più ampio. Le fasi dei lavori, che si concluderanno in primavera, prevedono un approccio graduale: si partirà dall’intervento interno, seguirà il restauro del portone e infine si procederà con la ristrutturazione dei servizi igienici vicini all’aula immersiva.

In questo modo, la scuola De Amicis non sarà soltanto un luogo di apprendimento, ma diventerà un punto di riferimento per l’intera comunità, promuovendo il benessere sociale e l’inclusione.