Ottava Edizione del Festival della Magia a Varese: Scopri la Magia che Incanta!

Scopri il Festival della Magia di Varese: un evento imperdibile per gli appassionati di illusionismo e magia. Unisciti a noi per un'esperienza straordinaria che celebra il meraviglioso mondo dell'illusionismo, con spettacoli emozionanti e performer talentuosi. Non perdere l'opportunità di vivere momenti indimenticabili e lasciati sorprendere dalle magie che trasformeranno la tua realtà!

L’ottava edizione del Festival della Magia si avvicina, suscitando l’attesa per uno degli eventi più affascinanti della città. Con oltre 40.000 spettatori nelle edizioni precedenti, questo festival promette di essere un’esperienza indimenticabile, un vero e proprio viaggio nell’infinito e nella ciclicità della magia.

Artisti straordinari in scena

Quest’anno il festival si arricchisce della presenza di artisti di fama mondiale, ognuno con uno stile unico che contribuirà a creare un’atmosfera di stupore e meraviglia. Tra i protagonisti figura il francese Florian Sainvet, un campione di manipolazione proveniente dal prestigioso Cirque du Soleil, e Léa Kyle, un’abile trasformista nota per la sua rapidità nel cambiare abiti.

Performance uniche

Non mancheranno le esibizioni di Jérôme Murat, che mescola l’arte del mimo con quella della magia, e di Adrian Kill, il cui stile trae ispirazione dall’affascinante mondo dei bartender acrobatici. Dalla Cuba arriva Ernesto Planas Roldan, noto come ‘il signore degli ombrelli’, un artista capace di trasformare oggetti comuni in strumenti di magia.

Un’esperienza adrenalinica per tutti

Il festival si arricchisce con la partecipazione di artisti italiani, come Andrew O’Ryon e Valentina, che promettono un numero ad alta tensione e adrenalina. L’evento è ideato e presentato dal celebre Raul Cremona, il quale guiderà il pubblico in questo viaggio tra realtà e immaginazione.

Dettagli e informazioni pratiche

Le date da segnare in agenda sono dal 2 al 6 gennaio. Gli spettacoli sono programmati per le ore 20.45 nei giorni 2 e 5, mentre il 3 gennaio si svolgeranno alle 15.30 e alle 20.45. I biglietti sono disponibili a partire da 23 euro, con riduzioni per over 65 e under 26. La durata dello spettacolo è di 135 minuti, inclusi intervalli, e vi sarà una partecipazione straordinaria di artisti come Faith Blurry e Leonardo Cremona.

Per gli appassionati di arte e magia, il Festival della Magia rappresenta un’opportunità imperdibile per lasciarsi ispirare e sorprendere da talenti provenienti da tutto il mondo.