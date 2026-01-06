Milano: Arresto di un Giovane Svizzero e Fermo di un Italiano Dopo Controlli della Polfer

Controlli mirati della Polizia Ferroviaria a Milano conducono a due arresti significativi per traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Venerdì scorso, Milano ha ospitato operazioni di controllo condotte dalla Polizia Ferroviaria, che hanno portato a due interventi significativi. Queste attività rientrano nella strategia della Polizia di Stato per garantire la sicurezza nelle aree ad alta affluenza, come le stazioni ferroviarie, dove il flusso di viaggiatori è costante.

Arresto del cittadino svizzero

Durante la mattinata, gli agenti della Polfer, mentre svolgevano il loro servizio di vigilanza presso la stazione di Milano Centrale, hanno notato un giovane di 21 anni, di nazionalità svizzera. Il suo comportamento, caratterizzato da uno stato di evidente alterazione psicologica, ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo.

Le scoperte durante il controllo

Il giovane è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di ketamina, sostanza nota per i suoi effetti allucinogeni e utilizzata illegalmente da alcuni individui. Durante l’operazione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico, 505 euro in contante suddivisi in banconote di vario taglio e due cellulari. Tra gli oggetti trovati, è stato recuperato anche un biglietto contenente nomi e numeri di telefono, riconducibili a potenziali acquirenti della sostanza stupefacente.

Intervento su un treno da Malpensa

In un episodio avvenuto nella stessa giornata, un secondo intervento ha interessato un treno in arrivo dall’aeroporto di Malpensa. Gli agenti sono stati allertati dal capotreno riguardo a un passeggero, un uomo di 35 anni, che manifestava comportamenti aggressivi nei confronti della sua compagna. La situazione ha suscitato preoccupazione tra il personale di bordo, che ha prontamente richiesto l’intervento della Polfer.

La resistenza all’arresto

All’arrivo degli agenti, il 35enne si è presentato in uno stato di agitazione, presumibilmente a causa di un consumo eccessivo di bevande alcoliche. La sua reazione è stata immediatamente oppositiva: ha iniziato a inveire contro gli agenti sia verbalmente che fisicamente, rendendo necessario il loro intervento per ripristinare la calma. Gli agenti hanno quindi proceduto a fermarlo, garantendo la sicurezza dei passeggeri a bordo.

Interventi della polizia ferroviaria a Milano

Due distinti interventi della Polizia Ferroviaria a Milano evidenziano l’importanza della vigilanza nelle aree di maggiore affluenza. L’azione tempestiva degli agenti ha portato all’arresto di un giovane coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, garantendo così la sicurezza di viaggiatori e personale ferroviario. La costante presenza della Polfer risulta fondamentale per contrastare fenomeni di illegalità e mantenere un ambiente sicuro per tutti.