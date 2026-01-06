Intervento delle Guardie Zoofile: Salvataggio di Cani Sfruttati e Maltrattati

Due cani salvati da un'accattonaggio illecito a Milano grazie all'intervento tempestivo delle Guardie Zoofile.

Un caso inquietante si è verificato a Milano, dove due cani sono stati sequestrati dalle Guardie Zoofile dell’OIPA, in seguito all’abuso di un uomo che li utilizzava per chiedere l’elemosina. L’operazione, che ha avuto luogo in Corso Como, ha messo in luce una situazione allarmante legata al benessere degli animali coinvolti.

Dettagli dell’intervento

Il primo intervento delle Guardie Zoofile è avvenuto dopo una segnalazione riguardante un cane, il quale era in possesso di un passaporto falso per animali, attestante una provenienza illecita dall’estero. A distanza di pochi giorni, grazie a ulteriori informazioni, è emerso che lo stesso individuo aveva acquisito un secondo cane, anch’esso utilizzato per l’accattonaggio. Questo secondo animale non era neanche registrato a nome dell’uomo, ma apparteneva a un’altra persona, che lo aveva ceduto.

Condizioni dei cani sequestrati

Entrambi i cani sono stati posti sotto sequestro e trasferiti al canile sanitario. Dopo il completamento delle procedure legali e il periodo di osservazione necessario, saranno disponibili per l’adozione. Fabio D’Aquila, coordinatore delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Milano, ha affermato: “La gravità della situazione non può essere sottovalutata. L’accattonaggio con animali è sempre un illecito, e in questo caso è ulteriormente preoccupante per la mancanza di documentazione che certifichi il benessere e la provenienza degli animali.”

Il ruolo dell’OIPA e la sensibilizzazione

L’OIPA invita la comunità a prestare attenzione e a segnalare situazioni di maltrattamento e negligenza nei confronti degli animali. È fondamentale che ci sia una collaborazione per proteggere i diritti degli animali e garantire loro un trattamento dignitoso. Le segnalazioni possono essere inviate via email all’indirizzo guardiemilano@oipa.org per chi risiede a Milano e provincia. Per il resto d’Italia, è possibile visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

La responsabilità collettiva nella tutela degli animali

La questione del benessere degli animali è una responsabilità collettiva che deve coinvolgere ogni cittadino. È dovere di ciascuno segnalare comportamenti sospetti e pratiche illecite, come l’accattonaggio con animali. La collaborazione tra istituzioni e cittadini risulta essenziale per combattere tali abusi e proteggere gli animali vulnerabili.

La salvaguardia degli animali rappresenta una battaglia che esige unità e impegno collettivo. La recente operazione svolta a Milano evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e il benessere degli animali. Questa iniziativa dimostra come le istituzioni possano intervenire per porre fine a pratiche dannose e illegali. Solo attraverso la collaborazione sarà possibile creare un ambiente più sicuro per tutti gli animali.