Intervento delle Guardie Zoofile per la Protezione degli Animali a Milano: Un Impegno Fondamentale

Sequestrati due cani a Milano, utilizzati per l'accattonaggio e privi di documentazione. Gli animali sono stati messi in sicurezza e si stanno valutando le misure legali necessarie per garantire il loro benessere e trovare una sistemazione adeguata.

Milano ha recentemente assistito a un’importante operazione condotta dalle Guardie Zoofile dell’OIPA, che ha portato al sequestro di due cani in Corso Como. Questi animali erano utilizzati da un individuo per chiedere l’elemosina, una pratica non solo illecita, ma anche pericolosa per il benessere degli animali coinvolti.

Intervento delle Guardie Zoofile

Il primo intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione, durante il quale le autorità hanno scoperto che uno dei cani era in possesso di un passaporto falso. Questo documento non consentiva di verificare né l’identità né la storia sanitaria dell’animale, sollevando preoccupazioni riguardo alla sua provenienza. L’assenza di una documentazione valida ha immediatamente attivato le procedure di sequestro, garantendo così la sicurezza dell’animale.

Secondo sequestro e ulteriori scoperte

A pochi giorni dall’operazione iniziale, le Guardie hanno rintracciato lo stesso individuo, trovato in compagnia di un secondo cane. Questo animale, a differenza del primo, non era di sua proprietà. Infatti, era stato ceduto da un’altra persona, senza alcuna chiarezza sulla sua gestione. Questa scoperta ha messo in luce la gravità della situazione e la necessità di interventi rapidi per proteggere gli animali.

Conseguenze e futuro degli animali sequestrati

Entrambi i cani sequestrati sono stati trasferiti al canile sanitario, dove riceveranno le cure necessarie. Una volta completate le procedure burocratiche e trascorso il periodo di osservazione previsto dalla legge, saranno resi disponibili per l’adozione. Questo rappresenta una nuova opportunità per gli animali di trovare una famiglia amorevole e un ambiente sicuro.

Importanza della segnalazione

Il coordinatore delle Guardie Zoofile, Fabio D’Aquila, ha sottolineato la gravità di tali situazioni: “L’accattonaggio con gli animali è sempre un illecito, ma in questo caso la mancanza di documentazione regolare ha reso la situazione ancora più preoccupante”. È fondamentale che i cittadini siano vigili e segnalino episodi di maltrattamento o di incuria nei confronti degli animali. Solo così si può garantire il loro benessere e la loro sicurezza.

Per chi desidera segnalare situazioni sospette a Milano e provincia, è possibile contattare l’OIPA tramite email all’indirizzo guardiemilano@oipa.org. In altre zone d’Italia, è possibile utilizzare il sito web guardiezoofile.info per trovare informazioni sui nuclei attivi e le modalità di segnalazione.