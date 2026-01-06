Cani sequestrati a Milano: scoperta di un racket di accattonaggio illegale

Le Guardie Zoofile di Milano hanno effettuato un sequestro di due cani utilizzati per l'accattonaggio, garantendo così il loro benessere e la loro sicurezza. Questa operazione sottolinea l'impegno delle autorità nella tutela degli animali e nella lotta contro il maltrattamento.

Un episodio inquietante si è verificato recentemente a Milano, dove le Guardie Zoofile dell’OIPA hanno effettuato un intervento decisivo per la protezione degli animali. In corso Como, due cani sono stati sequestrati da un individuo che li sfruttava per chiedere l’elemosina. Questo caso solleva interrogativi non solo sulla legalità dell’accattonaggio con animali, ma anche sulle condizioni in cui questi ultimi si trovavano.

Dettagli dell’intervento delle Guardie Zoofile

Il primo intervento delle Guardie Zoofile è avvenuto dopo una segnalazione riguardante un cane che era stato portato in strada con un passaporto falso. Questo documento non solo risultava non valido, ma impediva anche di risalire all’identità e alla storia sanitaria dell’animale. Le autorità hanno prontamente sequestrato il cane per garantirne la sicurezza e la salute.

Il secondo cane e la gravità della situazione

A pochi giorni dall’incidente iniziale, le Guardie hanno ricevuto un’altra segnalazione riguardante lo stesso individuo, il quale aveva recuperato un secondo cane da utilizzare per scopi analoghi. Questo secondo animale non era di sua proprietà; apparteneva a un’altra persona che lo aveva ceduto a terzi senza alcuna chiarezza riguardo alla sua gestione. La scoperta ha evidenziato l’urgenza di un intervento immediato per tutelare il benessere degli animali coinvolti.

Le conseguenze del sequestro

Entrambi i cani sono stati trasferiti presso un canile sanitario, dove riceveranno le cure necessarie e saranno monitorati per garantire il loro benessere. Dopo aver completato le procedure legali previste, questi animali saranno pronti per essere adottati da famiglie responsabili. L’intervento tempestivo delle autorità competenti ha contribuito a ripristinare la loro sicurezza.

“Questo caso rappresenta una situazione estremamente grave. L’accattonaggio con animali è sempre considerato un illecito, ma l’assenza di documentazione regolare aumenta la gravità della questione. È fondamentale intervenire rapidamente per garantire la sicurezza di questi animali,” ha dichiarato Fabio D’Aquila, coordinatore delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Milano. Le sue parole evidenziano l’importanza di un approccio responsabile nei confronti degli animali, specialmente in situazioni di sfruttamento.

La necessità di segnalazione

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) invita tutti i cittadini a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi situazione di maltrattamento o incuria nei confronti degli animali. È fondamentale che chiunque osservi comportamenti sospetti contatti le autorità competenti per garantire un intervento tempestivo. Per segnalazioni a Milano e provincia, è possibile inviare un’email a guardiemilano@oipa.org. Per segnalazioni in altre zone d’Italia, è disponibile il sito guardiezoofile.info, dove si possono trovare informazioni utili sui nuclei attivi.