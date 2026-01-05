Risultati Serie A 18ª giornata: Vittorie per Inter e Napoli

Inter e Napoli si distinguono nella 18ª giornata di Serie A, mentre Fiorentina e Torino continuano a brillare con prestazioni eccezionali.

La 18ª giornata di Serie A ha visto in campo alcune delle squadre più prestigiose del campionato, con l’Inter e il Napoli che hanno risposto con decisione alla recente vittoria del Milan. La lotta per il titolo si intensifica, e i risultati di questo turno si preannunciano cruciali per le ambizioni delle formazioni coinvolte.

Successo dell’Inter contro il Bologna

Nel match contro il Bologna, l’Inter ha dimostrato grande determinazione, sconfiggendo gli avversari con un punteggio di 3-1. La squadra di Simone Inzaghi ha offerto una prestazione di alta qualità, capitalizzando le occasioni create. Dopo un primo tempo dominato, è stato Zielinski a sbloccare il risultato al 39′.

Dettagli della partita

Il raddoppio è arrivato quasi subito nella ripresa, al 48′, grazie a Lautaro Martínez. Il terzo gol è stato siglato da Thuram al 74′. Nonostante il Bologna abbia accorciato le distanze con un gol di Castro all’83’, l’Inter ha mantenuto il controllo della partita fino al fischio finale, confermandosi così una delle principali contendenti per il titolo.

Il Napoli trionfa all’Olimpico

La squadra partenopea ha affrontato la Lazio in trasferta, chiudendo la partita con un 2-0 che mette in evidenza la loro solidità. L’incontro si è aperto al 14′ con un gol di Spinazzola, il quale ha sfruttato un preciso cross di Politano.

Un match ben giocato

Il Napoli ha continuato a spingere e al 32′ ha raddoppiato grazie a un colpo di testa di Rrahmani su calcio piazzato. Nonostante le numerose occasioni per aumentare il vantaggio, con Elmas che ha colpito la traversa, la squadra di Conte ha gestito il gioco senza troppe difficoltà, mantenendo il punteggio fino alla fine.

Le vittorie di Fiorentina e Torino

Non solo Inter e Napoli, anche Fiorentina e Torino hanno festeggiato importanti successi. La Fiorentina ha ottenuto una vittoria di misura contro la Cremonese, con un gol decisivo di Kean nel finale del match, mentre il Torino ha trionfato con un netto 3-0 contro il Verona.

Analisi delle prestazioni

Il Torino ha aperto le marcature con un gol di Simeone al 10′, seguito da un raddoppio di Casadei all’87’ e un ulteriore sigillo di Njie al 91′. Le prestazioni di entrambe le squadre evidenziano la loro crescita e determinazione in questo campionato, rendendo la corsa per le posizioni europee sempre più accesa.

Questa giornata di campionato ha così messo in evidenza il livello competitivo della Serie A, con le squadre che continuano a lottare per ogni punto. Le vittorie di Inter, Napoli, Fiorentina e Torino non solo hanno modificato la classifica, ma hanno anche suscitato l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere le loro squadre in questa emozionante stagione.