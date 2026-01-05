Proteste a Milano contro l’aggressione USA al Venezuela

Un presidio a Milano contro l'attacco americano al Venezuela ha radunato attivisti e politici in sostegno di Maduro.

Martedì scorso, Milano ha visto una mobilitazione significativa sotto il chiaro messaggio di opposizione all’aggressione degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela. Questo evento è stato organizzato da diverse sigle, tra cui Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e Osa, che hanno esposto le loro bandiere insieme a quelle venezuelane davanti al Consolato degli Stati Uniti in via Principe Amedeo.

La manifestazione ha preso forma man mano che i partecipanti, simbolicamente uniti, hanno sollevato striscioni a sostegno di Nicolás Maduro, attuale presidente del Venezuela, recentemente arrestato con sua moglie a seguito di un’operazione militare condotta dalla Casa Bianca. Questo attacco rappresenta l’apice di mesi di tensioni tra il governo venezuelano e gli Stati Uniti, con Donald Trump che ha giustificato l’azione con la necessità di combattere il narcotraffico, accusando il regime di Maduro di essere profondamente coinvolto in tali attività.

Il contesto dell’aggressione statunitense

L’operazione americana è stata percepita come una mossa aggressiva, frutto di un periodo di dialogo interrotto e di minacce reciproche. Secondo Trump, il narcotraffico che affligge il Venezuela è direttamente legato ai fondi che sostengono il governo di Maduro, creando un pretesto per giustificare l’intervento. Tuttavia, molti critici sostengono che questa narrativa mascheri interessi economici più profondi, come le enormi riserve petrolifere del Paese sudamericano.

L’opposizione politica a Milano

Durante la manifestazione, diversi rappresentanti politici si sono uniti al coro di dissenso, tra cui esponenti del Movimento 5 Stelle e dell’Alleanza Verdi Sinistra. Questi gruppi hanno espresso il loro disappunto nei confronti della gestione attuale del governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, e hanno ribadito la necessità di sostenere il Venezuela nella sua lotta contro l’intervento straniero.

Le ripercussioni della crisi venezuelana

La crisi in Venezuela non è solo politica ma ha anche profonde implicazioni economiche e sociali. Negli ultimi anni, la situazione economica del Paese è deteriorata, con un significativo aumento dell’inflazione e della povertà. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti hanno aggravato ulteriormente la situazione, portando a una grave carenza di beni di prima necessità e alimentari. Le proteste sono diventate sempre più frequenti, esprimendo il malcontento della popolazione nei confronti del governo di Maduro.

Le accuse contro Maduro

Il presidente venezuelano è stato accusato di violazioni dei diritti umani e di repressione dell’opposizione. Organizzazioni internazionali hanno documentato casi di tortura e maltrattamenti nei confronti dei manifestanti, mentre Maduro stesso ha sempre negato le accuse, sostenendo che si tratta di una campagna orchestrata dagli Stati Uniti per rovesciarlo e appropriarsi delle risorse del Venezuela. La sua retorica ha trovato sostegno tra alcuni settori della popolazione, mentre altri hanno cominciato a perdere fiducia nel suo governo.

In conclusione, il presidio a Milano rappresenta solo un aspetto di una crisi più ampia che attraversa il Venezuela. Mentre il mondo osserva, le tensioni si intensificano e le conseguenze dell’intervento esterno si fanno sempre più tangibili. La lotta del popolo venezuelano continua, sostenuta da chi in tutto il mondo si oppone a ogni forma di aggressione e interferenza straniera.