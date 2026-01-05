Modifiche al Percorso della Linea 52 per l’Evento Sportivo Triestina-Alcion Milano

Ecco le modifiche al percorso della linea 52 in seguito alla partita Triestina-Alcion Milano, prevista per il 5 gennaio 2026.

Il 5 gennaio 2026 si svolgerà un’importante partita di calcio tra la Triestina e l’Alcion Milano. Questo evento comporterà alcune modifiche alla viabilità nella zona di via San Pantaleone. In particolare, il tratto compreso tra via Rossi e via Miani sarà chiuso al traffico per garantire la sicurezza dei tifosi e il corretto svolgimento dell’incontro.

Modifiche per la linea 52

A seguito della chiusura di via San Pantaleone, il servizio autobus della linea 52 subirà delle variazioni. A partire dalle ore 18:30, il percorso degli autobus sarà riorganizzato per evitare il tratto chiuso. Le modifiche rimarranno in vigore fino al termine delle necessità legate all’evento sportivo.

Nuovo percorso

Gli autobus della linea 52 seguiranno un itinerario alternativo. Da via Rossi si dirigeranno verso il ponte di Giarizzole, proseguendo poi per piazzale Cagni e via Flavia. Dopo aver percorso via Valmaura, effettueranno un’inversione di marcia alla rotonda di via Palatucci, tornando infine sul loro percorso regolare.

Informazioni aggiuntive e aggiornamenti

Per coloro che desiderano rimanere informati sulle variazioni relative alla viabilità e ai servizi di trasporto pubblico, è possibile seguire il canale Telegram ufficiale del Comune di Trieste. Attraverso questo canale si possono ottenere aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti del traffico, informazioni sui servizi di Trieste Trasporti e notizie sui servizi marittimi offerti dal Delfino Verde Navigazione.

Come rimanere informati

Iscrivendosi al canale Telegram, gli utenti possono ricevere notizie tempestive che potrebbero influenzare il proprio viaggio in città. Questo strumento si rivela particolarmente utile in occasione di eventi speciali, come gli eventi sportivi, dove è fondamentale pianificare in anticipo gli spostamenti.

Gli utenti della linea 52 devono prestare attenzione alle modifiche al percorso in occasione della partita Triestina-Alcion Milano e utilizzare le risorse disponibili per rimanere aggiornati sulle variazioni di traffico e sulle tempistiche dei mezzi pubblici.