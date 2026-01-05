L’Apu Udine Combatte Fino all’Ultimo, Ma Cede all’Olimpia Milano nel Finale Drammatico

Un finale mozzafiato segna la sconfitta dell'Apu Udine contro l'Olimpia Milano in un incontro memorabile.

La sfida tra l’Apu Udine e l’Olimpia Milano si è rivelata un vero e proprio spettacolo di basket, caratterizzato da momenti di alta intensità e giocate spettacolari. A pochi secondi dalla conclusione, un canestro decisivo di Armoni Brooks ha messo fine ai sogni di vittoria dei friulani, che avevano lottato con grande determinazione per tutto l’incontro.

Un match equilibrato e avvincente

Il confronto è stato caratterizzato da una costante alternanza di vantaggi, con entrambe le squadre che hanno mostrato le loro qualità. L’Apu, guidata da un Calzavara in grande forma, è riuscita a tenere il passo degli avversari per gran parte della partita. Soprattutto nel terzo quarto, quando si era portata avanti con un punteggio di 63-54, la squadra friulana ha dimostrato il proprio valore.

I protagonisti della partita

Oltre a Calzavara, che ha chiuso con 17 punti, spiccano anche le prestazioni di Alibegovic e Mekowulu. Alibegovic, in particolare, è stato il top scorer della sua squadra con 21 punti, realizzando canestri cruciali che hanno permesso a Udine di rimanere in partita e addirittura di andare in vantaggio. Mekowulu ha contribuito con un lavoro di sostanza sotto canestro, segnando 10 punti e lottando per ogni pallone.

Dall’altra parte, l’Olimpia, sebbene priva di alcuni uomini chiave e reduce da un impegnativo impegno in Eurolega, ha mostrato il proprio valore. I milanesi, con Guduric e Shields protagonisti, hanno saputo rispondere colpo su colpo, portandosi avanti nei momenti decisivi della gara.

Un finale drammatico

Negli ultimi minuti di gioco, la tensione era palpabile. Milano, grazie a un parziale di grande intensità, sembrava aver preso il controllo della situazione. Tuttavia, l’Apu non si è arresa e ha continuato a combattere. Le triple di Alibegovic hanno permesso ai friulani di rimanere in scia, fino all’ultimo possesso che ha visto Brooks siglare la tripla della vittoria per l’Olimpia, chiudendo l’incontro sul punteggio di 85-84.

Le prestazioni individuali

In un match così tirato, le valutazioni dei giocatori si sono rivelate fondamentali. Christon, dopo un inizio difficile, è riuscito a risollevarsi nel secondo tempo, mantenendo vivo il sogno di vittoria per l’Apu. D’altro canto, Bendzius ha avuto una giornata da dimenticare, non riuscendo a trovare il ritmo giusto e venendo relegato in panchina per il resto della partita.

La prestazione di Spencer è stata significativa, specialmente nella fase difensiva, mentre Brewton ha continuato a essere un mistero, giocando pochi minuti e realizzando solo una tripla. In generale, l’Apu ha dimostrato di avere un potenziale notevole, nonostante la sconfitta, lasciando intravedere prospettive interessanti per il futuro.

Alla fine, è emerso che, nonostante la sconfitta, l’Apu Udine ha fatto una figura dignitosa e ha guadagnato l’ammirazione dei propri tifosi. La prestazione coraggiosa e la determinazione mostrata in campo lasciano ben sperare per le prossime sfide.