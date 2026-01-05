La vittoria dei Knights Legnano su Vicenza apre le porte a un promettente 2026

Il 2026 dei Knights Legnano inizia con una vittoria fondamentale in trasferta contro il Vicenza.

Con l’arrivo del nuovo anno, i Knights Legnano si sono presentati sul campo di Vicenza con l’obiettivo di iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi. La partita, combattuta e avvincente, si è conclusa con un punteggio di 84-88, regalando ai lombardi la seconda vittoria negli scontri diretti contro i vicentini.

Inizio della partita e primo quarto

La sfida è iniziata in modo molto intenso, con Vicenza che ha immediatamente imposto il proprio ritmo grazie ai punti di Vanin e Preti, portandosi in vantaggio 11-3. Tuttavia, i Knights non si sono lasciati intimidire e hanno risposto prontamente con le giocate di Scali e i tiri liberi di Matroianni. La lotta per il punteggio è stata serrata e, grazie a un canestro di Riva e a una tripla di De Capitani, Legnano ha chiuso il primo quarto in vantaggio 20-19.

Il secondo quarto e l’andamento della partita

Il secondo periodo ha visto Vicenza tornare in partita, approfittando di alcuni errori dei Knights. Con Preti e Udras in campo, i padroni di casa hanno preso il controllo, portandosi sul 43-38 alla fine del secondo quarto. Nonostante le difficoltà, Legnano ha mantenuto viva la speranza, grazie a un finale di frazione che ha permesso di rimanere in scia.

La rimonta e il terzo quarto

Il terzo quarto è iniziato in modo difficile per Legnano, che è scivolata a -8, con Vicenza che ha continuato a segnare grazie a Vanin e Da Campo. Tuttavia, i Knights hanno mostrato carattere, ritrovando la giusta intensità grazie a Stepanovic e De Capitani. La rimonta si è conclusa con un contro break che ha portato Legnano a chiudere il periodo in vantaggio, sul 61-57.

Il quarto periodo decisivo

Nell’ultimo quarto, Legnano ha preso il comando, portandosi a un vantaggio di +7. Tuttavia, Vicenza ha reagito, riducendo le distanze grazie ai punti di Carr e Udras, riportandosi a un solo punto di distanza. A questo punto, una doppia tripla di Sodero ha fornito un margine di sicurezza ai Knights, che si sono portati sul 81-74 a tre minuti dalla fine. Nonostante un finale concitato e alcuni errori dalla lunetta, Legnano ha concluso la partita con un punteggio finale di 84-88.

Un inizio promettente per il nuovo anno

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per i Knights, non solo per il punteggio, ma anche per il morale della squadra. Coach Piazza ha sottolineato l’importanza di questa partita per costruire fiducia in vista delle prossime sfide. La squadra ora si prepara per la prossima gara contro Lumezzane, in programma domenica alle 18, con l’intento di ripetere la prestazione positiva.

La partita ha evidenziato il valore di un gruppo coeso, con ogni giocatore che ha fornito un contributo decisivo. I Knights Legnano dimostrano, così, di poter ambire a traguardi importanti in questa stagione.