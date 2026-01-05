La cattura di Maduro: gli Stati Uniti agiscono decisamente in Venezuela

La cattura di Nicolas Maduro rappresenta un punto di svolta storico per il Venezuela, con l'intervento attivo delle forze statunitensi.

La notte scorsa, un evento sorprendente ha scosso le fondamenta del governo venezuelano. Nicolas Maduro, il controverso presidente del Venezuela, è stato catturato durante un’operazione militare condotta dagli Stati Uniti. Questo raid, che ha colpito la capitale Caracas e altre regioni, segna un momento cruciale nella storia recente del paese sudamericano.

Donald Trump ha confermato la notizia, affermando che Maduro e sua moglie sono stati portati fuori dal paese in seguito a una serie di attacchi aerei. L’operazione, denominata “Absolute Resolve”, ha avuto luogo in un contesto di crescente tensione tra Washington e Caracas.

Un’operazione militare senza precedenti

L’intervento, che ha avuto inizio intorno alle due di notte, ha visto l’impiego di aerei da guerra statunitensi per disabilitare le difese aeree venezuelane. Queste azioni hanno permesso a elicotteri militari di penetrare nel territorio e procedere con l’estrazione di Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. L’attacco ha colpito obiettivi sia civili che militari, inclusi luoghi simbolici come il Parlamento e il mausoleo di Hugo Chávez.

Le reazioni del governo venezuelano

Le autorità venezuelane hanno reagito con durezza, denunciando l’operazione come un’«aggressione militare» e una violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri Yvan Gil ha confermato che ci sono state vittime e danni significativi alle infrastrutture. In questo clima di crisi, il governo ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a sostenere i vertici politici e militari.

Le conseguenze internazionali dell’attacco

La cattura di Maduro ha immediatamente sollevato interrogativi sul futuro politico del Venezuela. Secondo la Costituzione, il potere dovrebbe passare alla vicepresidente Delcy Rodríguez. Tuttavia, la situazione rimane incerta, poiché gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler controllare il paese per un periodo transitorio, affermando di voler garantire una transizione sicura.

Il ruolo degli Stati Uniti

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non intendono ritirarsi dalla scena politica venezuelana, sottolineando la necessità di un controllo diretto fino a quando non si stabilirà un governo legittimo. La scelta di Rodríguez come potenziale interlocutore ha sollevato dubbi, poiché la vicepresidente ha già espresso la sua opposizione agli Stati Uniti, chiedendo il rilascio immediato di Maduro e di sua moglie.

Reazioni interne e opposizione

La reazione della popolazione venezuelana è stata mista. Se da un lato alcuni gruppi hanno risposto all’appello del governo per manifestare, la maggior parte delle persone ha scelto di rimanere a casa, in attesa di sviluppi. In questo contesto, anche i dissidenti chavisti si sono mostrati cauti, temendo di esporsi a possibili conseguenze negative.

Tra i membri dell’opposizione, la leader María Corina Machado ha espresso soddisfazione per l’accaduto, chiedendo di approfittare della situazione per costruire un futuro migliore per il Venezuela. Tuttavia, Trump ha frenato le sue aspirazioni, affermando che non avrebbe avuto il supporto necessario per guidare il paese.

La cattura di Maduro rappresenta un punto di svolta nella geopolitica del Venezuela e delle relazioni internazionali. Con l’intervento degli Stati Uniti, il futuro del paese è più incerto che mai, e le prossime settimane saranno decisive per determinare il corso degli eventi.