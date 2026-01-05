Incidente di Capodanno a Crans-Montana: il rientro delle salme in Italia e le ultime notizie

Dopo il tragico incidente di Crans-Montana, un aereo militare ha recuperato e riportato a casa i giovani italiani scomparsi nell'incendio.

Il Capodanno si è trasformato in un incubo per molte famiglie italiane a seguito di un terribile incendio che ha colpito la discoteca ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera. Le fiamme hanno causato la morte di sei ragazzi, la cui vita era appena iniziata. Oggi, il C-130 dell’Aeronautica militare ha atterrato all’aeroporto di Linate, portando con sé le salme di cinque delle giovani vittime.

Il ritorno delle salme

Il volo, decollato da Sion, ha trasportato i feretri di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Chiara Costanzo. All’arrivo a Linate, le famiglie attendevano in silenzio, unite nel dolore, mentre le autorità locali erano presenti per rendere omaggio ai giovani. La sesta vittima, Riccardo Minghetti, sarà trasferita a Roma Ciampino, dove sarà accolta da figure di spicco del governo.

Un tributo alle vittime

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la sua vicinanza ai familiari in questo momento di estremo dolore. A spese dello Stato, saranno organizzati i funerali, un gesto che sottolinea l’importanza di ricordare queste giovani vite spezzate. L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha commentato che si tratta di una tragedia che si sarebbe potuta evitare.

Le vittime e il contesto della tragedia

I ragazzi coinvolti nell’incendio avevano tra i 15 e i 17 anni e provenivano da diverse città italiane. Oltre ai già citati, si è registrata la morte di Sofia Prosperi, una giovane italosvizzera, e di Riccardo Minghetti. Ognuno di loro aveva una storia, sogni e ambizioni, spezzati in un attimo da un evento tragico. Per onorarli, verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane, un atto simbolico per dimostrare la vicinanza delle istituzioni alle famiglie.

Indagini e responsabilità

L’incendio è stato causato da un’esplosione all’interno del locale, e le autorità svizzere stanno indagando sulle responsabilità dei gestori del locale, che sono stati accusati di omicidio colposo. La municipalità di Crans-Montana ha già revocato le autorizzazioni per il locale, un atto necessario dopo quanto accaduto. Le indagini si concentrano anche sulla sicurezza delle strutture e sulla possibilità che tragicamente simili incidenti possano avvenire in futuro.

Un momento di unità nazionale

La tragedia ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma ha scosso l’intero paese. Il sindaco di Bologna ha proclamato il lutto cittadino, mentre la comunità si mobilita per supportare i familiari delle vittime. Diverse autorità, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sono fatte portavoce della necessità di un momento di unità nazionale per affrontare il dolore e riflettere sulle misure necessarie per garantire la sicurezza nei luoghi di intrattenimento.

Questo tragico evento ha messo in evidenza le lacune nei controlli di sicurezza e la necessità di rivedere le normative vigenti. Gli appelli per una maggiore attenzione e prevenzione sono già iniziati a circolare, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.

