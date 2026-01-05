Incendio di Capodanno a Crans-Montana: vittime italiane e aggiornamenti sulle indagini

Il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana ha causato la perdita di sei giovani italiani. Il processo di identificazione delle vittime è stato ufficialmente concluso.

Il primo giorno dell’anno ha registrato un tragico incendio che ha colpito il bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Questo episodio ha provocato la morte di diversi giovani, generando un clima di dolore e sgomento nelle comunità coinvolte. Tra le vittime, sei giovani italiani hanno perso la vita, il cui riconoscimento è stato confermato dall’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

Identificazione delle vittime

Il processo di identificazione delle vittime ha presentato notevoli difficoltà a causa delle gravi ustioni subite dai corpi. Grazie a metodi avanzati, come l’analisi del DNA, le autorità sono riuscite a identificare tutte le vittime italiane. Il bilancio totale delle vittime ha raggiunto la cifra di 25 persone, con la maggior parte degli identificati di giovane età. Le sei vittime italiane sono: Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti.

Il dramma dei familiari

La tragedia ha colpito profondamente le famiglie delle vittime. Valentina Tamburi, sorella di Giovanni, ha espresso il suo dolore per la perdita, evidenziando la devastazione che ha colpito le famiglie coinvolte. Il lutto è palpabile e molti si sono riuniti in preghiera per ricordare i giovani scomparsi. Un momento commemorativo si è svolto a Bologna, dove amici e familiari hanno avuto l’opportunità di rendere omaggio a Giovanni.

Indagini sull’incendio

Le autorità svizzere stanno conducendo un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio che ha colpito un locale nel Canton Vallese. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta che il rogo sia stato innescato dall’uso di fontane pirotecniche. Questi dispositivi, progettati per generare effetti di luce e fiamme, hanno contribuito alla rapida propagazione del fuoco. La procura del Canton Vallese ha avviato indagini nei confronti dei proprietari del locale, accusati di omicidio colposo.

Le responsabilità e le misure di sicurezza

Il presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, ha affermato che è fondamentale stabilire se siano state rispettate le normative di sicurezza. Ha sottolineato la necessità di un approccio trasparente e legale per affrontare le eventuali negligenze. L’importanza di una revisione delle misure di sicurezza nei locali pubblici è emersa chiaramente, con l’auspicio che eventi tragici come questo non si ripetano in futuro.

Solidarietà internazionale e rientro delle salme

Il governo italiano ha organizzato un volo di stato per il rimpatrio delle salme delle sei vittime. Questo gesto sottolinea l’impegno delle autorità nel sostenere le famiglie in questo momento di crisi. La solidarietà internazionale è stata evidente, con messaggi di cordoglio e supporto provenienti da vari leader mondiali, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Giorgia Meloni.

Le famiglie delle vittime, attualmente in attesa di dati certi e di un processo giuridico che faccia chiarezza sull’accaduto, affrontano un dolore inimmaginabile. La comunità di Crans-Montana e le città italiane da cui provengono le vittime sono unite nel lutto, sperando in giustizia e in un futuro migliore.

Un monito per la sicurezza

La tragedia di Crans-Montana non rappresenta solo un evento da ricordare, ma un monito per migliorare la sicurezza nei luoghi di ritrovo. La memoria di questi giovani deve servire a evitare che simili drammi possano ripetersi.