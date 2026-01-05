Cani sequestrati a Milano: l’accattonaggio animale sotto i riflettori

Due cani sequestrati a Milano durante un'operazione contro il maltrattamento degli animali: un caso che riaccende l'attenzione sul fenomeno dell'accattonaggio con animali.

Il fenomeno dell’accattonaggio con animali presenta risvolti preoccupanti e, recentemente, ha attirato nuovamente l’attenzione a Milano. Le Guardie Zoofile dell’OIPA hanno effettuato un intervento in corso Como, dove hanno sequestrato due cani utilizzati da un uomo per chiedere l’elemosina. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla protezione degli animali e sulle pratiche di sfruttamento che continuano a verificarsi.

Il sequestro dei cani

Il primo intervento, avvenuto pochi giorni fa, ha rivelato che uno dei due cani era accompagnato da un passaporto falso, il che ha impedito di verificarne la provenienza e il benessere. Le Guardie Zoofile, agendo su segnalazione, hanno scoperto che l’uomo, dopo il primo sequestro, aveva già recuperato un secondo cane, anch’esso destinato all’accattonaggio. Questo secondo animale non era nemmeno registrato come di sua proprietà, ma apparteneva a un’altra persona che lo aveva ceduto.

Documentazione e benessere animale

La mancanza di documentazione regolare è un aspetto critico in questo caso. Senza adeguati documenti, non è possibile garantire il benessere degli animali coinvolti. La situazione è ancor più grave considerando che l’accattonaggio con animali è un’azione illegale e, in questo caso specifico, gli animali erano visibilmente trascurati. Fabio D’Aquila, coordinatore delle Guardie Zoofile di Milano, ha sottolineato l’importanza di questi interventi per la sicurezza degli animali.

Le conseguenze per gli animali

Una volta sequestrati, i cani sono stati trasferiti al canile sanitario, dove saranno posti sotto osservazione. Al termine delle procedure legali e dopo un periodo di recupero, entrambi gli animali saranno messi a disposizione per l’adozione. Questo processo non solo mira a garantire la loro salute, ma anche a trovare loro una nuova casa, lontana da situazioni di sfruttamento.

Importanza della segnalazione

L’OIPA invita i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi situazione di maltrattamento o incuria. La denuncia da parte dei cittadini è fondamentale per intervenire prontamente e proteggere gli animali in difficoltà. Per chiunque desideri segnalare episodi simili a Milano e provincia, è possibile contattare le Guardie Zoofile all’indirizzo e-mail fornito dall’organizzazione.

La questione del maltrattamento degli animali richiede attenzione costante. La protezione dei nostri amici a quattro zampe deve essere una priorità per la società, e situazioni come quella di corso Como non possono rimanere impunite. È fondamentale che ognuno faccia la propria parte per garantire il rispetto e la dignità degli animali.