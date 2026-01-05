Azzurra Soccorso lancia il servizio 118 grazie a una generosa maxidonazione

Azzurra Soccorso lancia il servizio 118 con nuovi mezzi all'avanguardia e personale altamente qualificato, grazie a una generosa donazione di 125.000 euro.

È un periodo di grandi cambiamenti per l’associazione Azzurra Soccorso odv, che dal 1 è ufficialmente diventata sede del servizio 118 nella zona di Cuggiono. La vittoria del bando indetto da Areu rappresenta un passo fondamentale per l’organizzazione, che si prepara a offrire un servizio di emergenza e urgenza attivo per dodici ore al giorno, sei giorni alla settimana.

Grazie a questa nuova iniziativa, Azzurra Soccorso ha assunto quattro soccorritori professionisti, tutti con una formazione di almeno 120 ore, oltre a un amministrativo part-time per supportare le operazioni quotidiane. Il presidente dell’associazione, Fernando Ranzani, ha espresso la propria soddisfazione: “Siamo fieri di essere stati scelti per questo importante incarico. Questo ci permette di rispondere in modo più efficace alle necessità del territorio.”

Il servizio di emergenza e il parco mezzi

Il servizio 118, come stabilito nella convenzione con Areu, opererà dalle 9 alle 21. In questi orari, Azzurra Soccorso garantirà l’assistenza necessaria grazie all’utilizzo delle attuali ambulanze e al supporto di un nuovo veicolo che sarà consegnato nei prossimi mesi. Attualmente, l’associazione dispone di un parco mezzi composto da cinque autovetture per il trasporto semplice, due mezzi attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina e due ambulanze.

Il ruolo dei volontari

Un altro elemento fondamentale dell’Azzurra Soccorso è rappresentato dai circa trenta volontari che hanno completato un corso di formazione di 16 ore. Alcuni di loro, avendo seguito un ulteriore corso di 46 ore, sono abilitati a prestare servizio sulle ambulanze come barellieri. La dedizione di questi volontari è cruciale per il successo delle operazioni quotidiane e per il supporto ai professionisti del soccorso.

Una donazione significativa per il futuro

Il nuovo anno si apre con una notizia entusiasta: Azzurra Soccorso ha ricevuto una maxidonazione di 125mila euro da parte della Pompetravaini spa di Castano. Questo contributo rappresenta un’opportunità unica per l’associazione, che intende utilizzare i fondi per l’acquisto di un’ulteriore ambulanza e di un nuovo veicolo per il trasporto semplice. Ranzani ha sottolineato l’importanza di questa donazione: “Siamo grati all’azienda per il suo sostegno, che ci permetterà di migliorare ulteriormente i nostri servizi.”

Il gesto dell’azienda Pompetravaini

Federico Travaini, vicepresidente della Pompetravaini, ha voluto chiarire che questa donazione non è solo il gesto di una singola famiglia, ma rappresenta l’impegno collettivo di tutta l’azienda. “I nostri dipendenti hanno rinunciato a una parte del loro premio aziendale per contribuire a questa causa, e li ringrazio sinceramente. La nostra azienda, attiva da quasi un secolo, crede fortemente nel valore di restituire alla comunità.” Questa iniziativa non solo celebra la memoria del nonno di Federico, che sognava di donare un’ambulanza, ma rappresenta anche un passo verso un futuro in cui l’azienda e la comunità possono collaborare per il bene comune.

L’Azzurra Soccorso non solo sta ampliando il proprio operato con l’avvio del servizio 118 e nuovi mezzi, ma sta anche dimostrando come la solidarietà e l’impegno comune possano portare a risultati significativi per il benessere della collettività. Con l’entusiasmo di un nuovo inizio, l’associazione guarda al futuro con la determinazione di continuare a servire la comunità con professionalità e dedizione.