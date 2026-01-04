Virtus Bologna vs Milano: Analisi della Partita e Statistiche Chiave per il Risultato

La Virtus Bologna ottiene una vittoria fondamentale contro l'EA7 Emporio Armani Milano, esaminando in dettaglio le statistiche della partita.

La sfida tra Virtus Bologna e EA7 Emporio Armani Milano si è rivelata un confronto ricco di emozioni. I bolognesi hanno prevalso con un punteggio di 97-85. Questo match ha evidenziato le abilità tecniche delle due squadre e le loro strategie di gioco, offrendo ai tifosi un incontro memorabile.

I fatti<\/h2>

Il primo quarto ha visto un inizio potente da parte di Milano, che ha chiuso il parziale con un vantaggio di 27-14. Le percentuali di tiro per entrambe le squadre sono state piuttosto simili, con la Virtus che ha registrato un 61.0% da due punti e Milano un 61.5%. Tuttavia, è stato nel secondo quarto che Bologna ha cominciato a recuperare terreno, portandosi sul punteggio di 47-47 all’intervallo grazie a un gioco di squadra solido.

Statistiche significative

Le statistiche finali hanno rivelato un equilibrio interessante tra i due team. Bologna ha effettuato 20 assist, rispetto ai 16 assist di Milano, mostrando una maggiore fluidità nel gioco. Anche il tiro da tre punti ha giocato un ruolo cruciale: la Virtus ha segnato il 50,0% dei tiri da tre, mentre Milano ha registrato un deludente 24,0%. Questo fattore ha avuto un impatto decisivo sul risultato finale.

Prestazioni individuali

Tra le fila della Virtus, spicca la performance di Morgan, che ha contribuito in modo significativo con 22 punti. Anche Alston ha avuto un impatto notevole, aggiungendo 20 punti al punteggio complessivo della squadra. Hackett e Jallow hanno fornito un supporto prezioso con 8 e 12 punti rispettivamente, dimostrando che la vittoria è stata il frutto di un vero lavoro di squadra.

Le sfide di Milano

D’altro canto, Milano ha dovuto affrontare diverse difficoltà durante il match. Nonostante le buone prestazioni individuali, la squadra ha faticato a mantenere il ritmo e a reagire ai cambiamenti di gioco proposti da Bologna. La loro percentuale ai tiri liberi è stata di 86.4%, un dato positivo, ma non sufficiente a controbilanciare la mancanza di incisività nel tiro da tre punti.

Prospettive future

I fatti sono questi: con questa vittoria, la Virtus Bologna ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. La squadra, guidata da coach Ivanovic, ha mostrato una chimica di squadra notevole e una strategia ben definita. Questo successo potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione, motivando i giocatori a continuare su questa scia positiva in vista delle prossime partite.

Milano, dal canto suo, avrà bisogno di rivedere le proprie strategie e migliorare la propria efficienza nel tiro, soprattutto da oltre l’arco. La prossima sfida contro APU Udine sarà cruciale per rimettere in carreggiata la stagione e recuperare terreno in classifica.