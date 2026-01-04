Un uomo di 56 anni arrestato per l’omicidio di Aurora Livoli a Milano

Uomo di 56 anni arrestato per l'omicidio di Aurora Livoli: il caso della giovane trovata morta a Milano.

Il 20 dicembre, il corpo senza vita di Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni originaria di Roma e residente in provincia di Latina, è stato rinvenuto nel cortile di un condominio in via privata Paolo Paruta a Milano. L’episodio ha scosso la comunità e ha sollevato interrogativi su possibili responsabilità. A distanza di giorni, le indagini hanno portato all’arresto di un uomo, un 56enne peruviano, accusato di essere coinvolto nell’omicidio.

Dettagli dell’arresto e accertamenti preliminari

L’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a violenza sessuale e attualmente irregolare sul territorio italiano, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano il 30 dicembre. Questo arresto è avvenuto a seguito di un episodio di rapina che ha coinvolto una giovane connazionale nella stazione della metropolitana M2 di Cimiano, avvenuto pochi minuti prima dell’incontro con Aurora.

La rapina e il tentativo di fuga

Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha aggredito la ragazza di 19 anni alla banchina, sottraendole il telefono cellulare mentre la minacciava fisicamente. La giovane, riuscita a divincolarsi, ha riportato lesioni ma è stata soccorsa da alcuni passanti, mentre il fermo del sospettato è avvenuto poco dopo che questi aveva tentato di confondersi tra la folla cambiando il lato del suo giubbotto double face.

Indagini sull’omicidio di Aurora Livoli

Le indagini condotte dai Carabinieri si sono intensificate dopo il fermo del 56enne, quando sono emersi gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione alla morte di Aurora. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della metropolitana hanno giocato un ruolo cruciale nel far convergere i sospetti su di lui. Gli accertamenti continuano e si stanno raccogliendo prove per determinare il coinvolgimento del sospettato nell’omicidio.

Autopsia e cause della morte

L’autopsia sul corpo di Aurora Livoli è in corso presso l’Istituto di medicina legale di piazzale Gorini. Solo l’esito di questo esame potrà chiarire se la giovane sia stata vittima di un omicidio o se il decesso sia avvenuto per cause diverse. L’attesa per il responso è alta, in quanto la verità sulla sua morte è fondamentale per la comunità e per i familiari.

Il caso ha messo in luce non solo la brutalità della violenza, ma anche la necessità di una maggiore attenzione e protezione per le giovani donne, che spesso sono le prime vittime di atti di violenza. La speranza è che giustizia venga fatta per Aurora e che il suo tragico destino possa servire da monito per affrontare seriamente queste problematiche sociali.