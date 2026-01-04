Manifestazione a Milano contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela: unisciti alla protesta!

Milano si mobilita contro l'aggressione americana in Venezuela, unendo attivisti e politici in una forte protesta.

La città di Milano ha recentemente ospitato una mobilitazione significativa contro l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Sotto lo slogan contro l’aggressione statunitense del Venezuela, un gruppo di manifestanti si è riunito davanti al Consolato Generale degli Stati Uniti per esprimere il proprio dissenso riguardo alle politiche americane nei confronti del governo di Nicolas Maduro.

Le ragioni della protesta

Organizzato da diversi gruppi, tra cui la Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e Osa, il presidio ha visto sventolare bandiere del Venezuela insieme a striscioni di sostegno per il presidente Maduro. Quest’ultimo è stato arrestato insieme alla moglie a seguito di un raid americano a Caracas. Questo attacco, secondo le dichiarazioni di Donald Trump, è giustificato dalla necessità di combattere il narcotraffico, un problema che ha afflitto il Paese sudamericano per anni.

Critiche agli interventi militari

Le motivazioni addotte dal presidente americano hanno suscitato forti contestazioni. Molti osservatori sostengono che le operazioni militari non siano supportate da prove concrete riguardanti collegamenti tra il governo venezuelano e il narcotraffico. I manifestanti evidenziano che l’intervento statunitense si inserisce in un contesto politico più complesso, in cui le riserve petrolifere del Venezuela ricoprono un ruolo cruciale.

Le reazioni politiche in Italia

Il dibattito sull’attacco ha generato reazioni significative tra i partiti italiani. Il governo di Giorgia Meloni ha definito l’operazione un intervento legittimo, sostenendo che si tratti di una misura difensiva contro minacce alla sicurezza nazionale. Al contrario, le opposizioni, tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno manifestato preoccupazione, affermando che si configura come una violazione del diritto internazionale.

Il punto di vista del governo

Il governo italiano, attraverso una nota ufficiale, ha riaffermato il proprio sostegno all’aspirazione del popolo venezuelano verso una transizione democratica. Contestualmente, ha condannato la repressione attuata dal regime di Maduro. La posizione espressa dal presidente Meloni ha suscitato un acceso dibattito, con critiche da parte delle opposizioni che accusano l’esecutivo di non avere una posizione chiara contro l’aggressione americana.

Le mobilitazioni continuano

Nonostante il governo italiano manifesti una certa ambiguità, le mobilitazioni contro l’attacco americano proseguono con crescente intensità. Ieri, un presidio organizzato dall’Arci sotto l’ambasciata Usa a Roma ha visto la partecipazione di esponenti di diversi gruppi politici, tra cui il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Potere al Popolo. Questi eventi dimostrano che l’opinione pubblica è particolarmente attenta alle dinamiche internazionali e alle conseguenze delle scelte politiche.

Prossimi eventi di protesta

Una nuova manifestazione è programmata a Roma, promossa da ANPI e CGIL, per continuare a far sentire la propria voce contro l’aggressione degli Stati Uniti. Le settimane a venire potrebbero rivelarsi decisive per comprendere l’evoluzione della situazione, sia in Venezuela che nelle reazioni della comunità internazionale.