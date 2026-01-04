L’Azzurra Soccorso diventa sede del 118: un importante passo avanti per le emergenze

L'Azzurra Soccorso ha ottenuto la gestione della sede 118, offrendo un servizio di emergenza potenziato e una flotta di nuovi mezzi all'avanguardia.

Il primo gennaio del 2026 rappresenta una data storica per l’Azzurra Soccorso odv, che ha ufficialmente assunto il ruolo di sede del 118. Questa transizione, frutto di una competizione avvincente, è stata possibile grazie alla vittoria del bando di Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che ha riconosciuto il valore e l’impegno dell’associazione nel settore del soccorso.

Un servizio potenziato per le emergenze

Il servizio di emergenza e urgenza offerto dall’Azzurra Soccorso sarà attivo per dodici ore al giorno, sei giorni a settimana, dalle 9 alle 21. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla copertura precedente. Per garantire l’efficienza del servizio, sono stati assunti quattro nuovi soccorritori professionisti, dotati di una formazione di 120 ore, insieme a un amministrativo part-time per gestire le attività quotidiane.

Fernando Ranzani, presidente dell’Azzurra Soccorso, ha espresso soddisfazione per la conquista del bando. Egli ha dichiarato: “Siamo estremamente fieri di aver vinto questo bando, che testimonia il nostro impegno e la nostra dedizione. Questa opportunità ci permetterà di rispondere in maniera più efficace alle esigenze della comunità, garantendo una copertura adeguata per le emergenze.” Inoltre, ha annunciato che tra i vantaggi della nuova convenzione con Areu ci sarà l’arrivo di una nuova ambulanza nei prossimi mesi, arricchendo il parco mezzi già esistente.

Un parco mezzi rinnovato

L’Azzurra Soccorso dispone attualmente di un parco mezzi composto da cinque veicoli per il trasporto semplice, due automezzi attrezzati per il trasporto di carrozzine e due ambulanze. Con l’inserimento delle nuove risorse, il numero delle ambulanze salirà a tre, aumentando così la capacità di intervento dell’associazione. I volontari, che costituiscono il cuore pulsante dell’organizzazione, sono circa trenta e hanno ricevuto una formazione specifica attraverso corsi di 16 ore. Alcuni di loro hanno completato anche un corso di 46 ore, che consente di operare come barellieri.

Un sostegno significativo

L’associazione ha ricevuto un ulteriore motivo di celebrazione grazie a una generosa donazione di 125mila euro da parte della Pompetravaini spa di Castano. Il presidente Ranzani ha espresso gratitudine per questo importante contributo, che sarà destinato all’acquisto di un’ulteriore ambulanza e di un veicolo per il trasporto semplice. Questi mezzi sostituiranno quelli più datati, garantendo così un servizio di qualità e sicurezza per tutti.

Un gesto di responsabilità sociale

La generosità della Pompetravaini spa non è solo frutto di una volontà aziendale, ma rappresenta un impegno collettivo. Federico Travaini, vicepresidente della società, ha rivelato che il contributo non è solo della famiglia Travaini, bensì di tutti i dipendenti, che hanno deciso di rinunciare a una parte del loro premio aziendale per sostenerlo. Siamo un’azienda familiare con quasi cento anni di storia e il desiderio di restituire alla società è un principio fondamentale per noi.

Con questi sviluppi, Azzurra Soccorso si prepara a una nuova fase, caratterizzata da una presenza più forte sul territorio e da un servizio di emergenza potenziato, pronto a rispondere alle esigenze della comunità con maggiore efficienza e professionalità.