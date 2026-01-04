Il Milan supera il Cagliari e conquista tre punti grazie a Leão

Il Milan inizia il nuovo anno con una vittoria decisiva contro il Cagliari, grazie a un gol spettacolare di Rafael Leão.

In un match che segna l’inizio del 2026, il Milan ha conquistato tre punti preziosi battendo il Cagliari con un punteggio di 1-0. Questo incontro, valido per la 18ª giornata di Serie A, ha visto il giovane attaccante Rafael Leão diventare l’autore del primo gol dell’anno. Questo risultato proietta la squadra rossonera in cima alla classifica, almeno temporaneamente, in attesa delle partite di Inter e Napoli.

I fatti

Il match si è aperto con un minuto di silenzio in onore delle vittime della tragedia di Crans-Montana, creando un’atmosfera di rispetto e riflessione. Il Cagliari ha iniziato con grande slancio, creando due occasioni nei primi minuti: prima con Prati, che ha tirato a lato, e poi con Palestra, la cui conclusione è finita fuori. La risposta del Milan non si è fatta attendere, con Loftus-Cheek che, al 17°, ha avuto un ottimo spunto, ma la sua conclusione è risultata imprecisa.

Con il passare dei minuti, l’andamento del gioco si è stabilizzato, mantenendo un equilibrio tra le due compagini. Il Milan, pur non dominando, ha iniziato a farsi notare con un tiro di Saelemaekers deviato, mentre il Cagliari ha continuato a cercare spazi, ma senza concretizzare le occasioni. Un colpo di testa di Adopo ha impegnato Maignan in una parata, dimostrando che il match era aperto a qualsiasi risultato.

Il gol che cambia tutto

La ripresa si è aperta con un’azione fulminea del Milan: al 50°, Rabiot ha servito Leão, che con un potente tiro ha battuto Caprile, portando la squadra in vantaggio. Questo gol ha avuto un impatto devastante sul morale del Cagliari, che ha faticato a reagire. Il Milan ha preso il controllo del gioco e ha gestito il possesso, limitando le possibilità di attacco degli avversari.

Le reazioni del Cagliari

Nonostante il colpo subito, il Cagliari non si è arreso. Al 59°, un tentativo su punizione di Bartesaghi è stato parato da Caprile, mentre il tecnico Pisacane ha cercato di dare una scossa alla sua squadra con alcuni cambi. Tuttavia, un infortunio a Esposito ha costretto la squadra a un ulteriore cambio, passando a un 3-4-1-2 per cercare di riequilibrare le sorti del match.

Le conseguenze

Il Milan ha continuato a spingere, con Pulišić che ha sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni, ma il risultato è rimasto sullo 0-1. Nonostante i tentativi finali degli uomini di Pisacane, il Cagliari non è riuscito a concretizzare e ha dovuto accettare un’altra sconfitta contro i rossoneri. Questo match rimarca la difficoltà del Cagliari nell’affrontare il Milan, confermando una sorta di “tabù” che persiste tra le due squadre. Con questo successo, il Milan si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.