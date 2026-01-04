Eventi da Non Perdere a Milano per l’Epifania 2026: Scopri le Migliori Attività!

Milano si appresta a celebrare l'Epifania 2026 con una serie di eventi che fondono tradizione, musica e arte in un'esperienza unica.

Il 6 gennaio<\/strong> segna l’arrivo dell’Epifania, una delle festività più attese a Milano. La città propone un ricco programma di eventi che spazia dai cortei storici<\/strong> a concerti, mostre d’arte e attività per famiglie. Questa giornata rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura meneghina.<\/p>

Corteo dei Re Magi: una tradizione da non perdere<\/h2>



Tra le manifestazioni più attese figura il corteo dei Re Magi<\/strong>, che si svolgerà nel cuore della città. Questo corteo, che conclude le celebrazioni natalizie, avrà luogo in piazza Duomo<\/strong>. Un gruppo di figuranti in costume storico, tra cui pastori e nobili, sfilerà lungo via Torino fino alle Colonne di San Lorenzo<\/strong>.<\/p>

La Basilica di Sant’Eustorgio

Durante il corteo, è possibile visitare la Basilica di Sant’Eustorgio, nota per ospitare le spoglie dei Re Magi. La stella a otto punte presente sulla cima del campanile simboleggia proprio i Re Magi. Secondo la tradizione, le reliquie giunsero a Milano grazie a Sant’Eustorgio, che le ricevette come dono dall’Imperatore Costante. Questa storia affascinante conferisce un tocco di spiritualità alla manifestazione.

Eventi musicali e culturali

Il Teatro della Quattordicesima ospiterà un concerto gratuito nell’ambito della rassegna La Lirica in Periferia, giunta alla sua ottava edizione. Questo evento, che avrà luogo alle 17:00, vedrà esibirsi artisti del calibro di Ekaterina Adamova (soprano), Dario Prola (tenore) e Valerio Sgargi (baritono), accompagnati da musicisti di talento. Il programma include celebri arie d’opera e brani della tradizione musicale natalizia.

Spettacolo per bambini al Planetario

I più piccoli potranno divertirsi al Planetario Civico, dove si svolgerà uno spettacolo speciale dedicato alla Befana. La figura tradizionale della festa, alle prese con una serie di disavventure, cercherà di ritrovare la sua strada con l’aiuto delle stelle. Gli spettacoli, adatti a bambini dai sei anni in su, saranno programmati in diverse fasce orarie durante la giornata.

Mostre da visitare

Per gli amanti dell’arte, il Palazzo Marino offre una mostra gratuita dedicata al Polittico di Monte San Martino, un capolavoro del Rinascimento di Carlo e Vittore Crivelli. Questa esposizione, aperta dalle 9:30 alle 20:00, rappresenta un’occasione unica per apprezzare l’arte storica in un contesto affascinante.

Altre mostre imperdibili

In aggiunta, il MUDEC presenta la mostra su Escher, che esplora il genio artistico di questo maestro olandese, capace di unire arte e matematica in opere straordinarie. La mostra sarà aperta fino al 15 febbraio 2026 e promette di attrarre visitatori di tutte le età.

Attività per famiglie e intrattenimento

In Piazza Città di Lombardia, le famiglie possono immergersi nel magico mondo delle Winx con eventi speciali, giochi e spettacoli che intratterranno bambini e adulti fino al 6 gennaio. Inoltre, il Cinemino di Via Seneca offre proiezioni gratuite di film per bambini, promuovendo momenti di aggregazione culturale in un’atmosfera festosa.

Milano si prepara a festeggiare l’Epifania 2026 con eventi che uniscono tradizione, cultura e divertimento per tutte le età. È un’opportunità per vivere la magia di questa festività nella capitale lombarda.