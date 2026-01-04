Arresto per l’omicidio di Aurora Livoli: aggiornamenti da Milano

Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni tragicamente trovata senza vita a Milano.

La tragedia che ha colpito Milano con la morte di Aurora Livoli, una ragazza di soli 19 anni, ha preso una nuova piega. Il 20 dicembre, il corpo di Aurora è stato rinvenuto nel cortile di un condominio in via privata Paolo Paruta, scatenando un’ondata di shock e indignazione nella comunità. Gli inquirenti hanno ora un sospetto principale, un uomo di 56 anni di origine peruviana, attualmente in custodia.

Dettagli sull’arresto

Il 56enne, già noto alle autorità per precedenti di violenza sessuale e attualmente irregolare nel territorio nazionale, è stato fermato in un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano. La sua cattura è avvenuta il 30 dicembre, e le indagini hanno rapidamente portato a collegarlo all’omicidio di Aurora Livoli.

Un episodio di aggressione

Prima di essere arrestato, l’uomo avrebbe commesso un’altra aggressione: il 28 dicembre, ha assalito una donna di 19 anni nella stazione della metropolitana M2 di Cimiano. Approfittando di un momento di distrazione della giovane, le ha sottratto il telefono cellulare, infliggendole lesioni nel tentativo di immobilizzarla. Fortunatamente, la vittima è riuscita a liberarsi e ha chiesto aiuto, mentre il sospetto si è dileguato tra la folla, cercando di nascondere il suo aspetto cambiando il giubbotto.

Le indagini in corso

A seguito di un’analisi approfondita, le forze dell’ordine hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di sicurezza della metropolitana, da cui sono emersi elementi che hanno indirizzato le indagini verso il 56enne. Gli accertamenti continuano e, al momento, i dettagli sulla morte di Aurora sono ancora oggetto di indagine.

Risultati dell’autopsia

In giornata, l’autopsia sul corpo di Aurora Livoli è stata avviata presso l’Istituto di medicina legale di piazzale Gorini. Gli esperti stanno cercando di determinare se la causa della morte possa essere attribuita a un omicidio o se ci siano fattori alternativi da considerare. L’esito dell’autopsia sarà cruciale per il proseguimento delle indagini e per comprendere la reale dinamica dei fatti.

La comunità di Milano è in attesa di risposte, mentre le autorità lavorano incessantemente per fare luce su questo caso drammatico. La violenza sulle donne e le aggressioni, purtroppo, continuano a rappresentare un problema serio nel nostro paese, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione di tali atti.